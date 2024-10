ONE OK ROCKのTakaが10月6日、自身のInstagramを更新。ワールドツアー先のドイツでタトゥーを入れる様子を公開した。

Takaは「I got a new tattoo in Germany!」と綴り、左腕にタトゥーを入れている施術中の写真を投稿。2枚目には左腕に掘られたTakaの誕生年である「1988」の文字を指差し、タトゥーアーティストとの2ショットを公開している。

ONE OK ROCKは現在、7都市8公演のワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』を開催中で、5日にドイツ・デュッセルドルフのMITSUBISHI ELECTRIC HALLEでライブを行い、その滞在先での施術だと思われる。またTakaは現地でのライブ写真と共に「みんなと再会できて本当に光栄でした! そして、すべての愛をありがとう! 次回、新しいアルバムのツアーで会いましょう!」という感想も投稿している。

タトゥー投稿のコメント欄には「1988。きっと思い込めて入れた数字なんだね」「痛そうやけどかっこいいー」「タトゥーを入れないtakaの方が好きです」など、ファンからの様々な声が寄せられた。

(文=本 手)