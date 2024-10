乱闘騒ぎの中で チェルシー MFコール・パーマーがとった行動が話題となっている。英『ザ・サン』や『デイリースター』が報じた。6日のプレミアリーグ第7節でチェルシーはN・フォレストをホームに迎えた。スコアレスのまま迎えた後半4分にFWクリス・ウッズに決められて先制を許しながらも、12分にMFノニ・マドゥエケのゴールですぐさま追い付く。33分にMFジェームズ・ウォード・プラウズが退場となり、チェルシーが数的優位に立ったものの、なかなか勝ち越しゴールを奪えずにいると、43分にハプニングが発生する。

Look at Palmer man, not a single thought in his head pic.twitter.com/jZx7E5bwjP