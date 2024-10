<TWICE デビュー9周年記念SP 〜ONE IN A MILLION ONCE〜>「300 X2 TWICE 出演回」

NAYEON(ナヨン)、JIHYO(ジヒョ)に続き、今年9月にマンネ(末っ子)のTZUYU(ツウィ)がグループ3人目となるソロデビューを飾ったTWICE。11月6日(水)には、MINA(ミナ)、SANA(サナ)、MOMO(モモ)の日本人メンバーによるユニット・MISAMO(ミサモ)が日本2ndアルバム「HAUTE COUTURE」でカムバックを控えるなど、世界規模のグループ活動と並行しながらのソロ&ユニット活動も精力的だ。

2015年10月にデビューを飾り、"K-POP第5世代"が続々デビューする中でも、その頂点で輝きを放ち続ける彼女たち。韓国デビュー9周年を迎える10月20日(日)の"記念日"を前に、TWICEのメンバーが出演する貴重なライブやバラエティ番組をセレクトした特集「TWICE デビュー9周年記念SP 〜ONE IN A MILLION ONCE〜」が10月よりMnetにて放送中だ。

■「TT」「Feel Special」...グローバルチャートを沸かせたTWICEのヒットソングの"裏側"にフォーカス

2015年のサバイバルオーディション番組「SIXTEEN」をきっかけに鮮烈なデビューを飾り、日本でも大旋風を巻き起こした「TT」や「Feel Special」など数多くのヒット曲を生み出し、カムバックごとに成長した姿を多様な音楽番組で見せてきたメンバーたち。

中でも、数々のカムバックステージを披露してきたのが、20年続くK-POPチャートショー「M COUNTDOWN」(Mnetにて毎週(木)18:00〜日韓同時生放送中)。その舞台裏に密着した番組「M COUNTDOWN バックステージ」では、その日のステージの手応えや本番では披露できなかった裏話などが語られている。

2016年の「MAMA」で「Song of the Year」を受賞し、TWICEの人気を確立すると共に韓国で"国民的ソング"と呼ばれるまでになった「CHEER UP」(「M COUNTDOWN バックステージ TWICE出演回(#205)」)をはじめ、「ビルボード200(米アルバムチャート)」で初のトップ10入りを果たした10thミニアルバム「Taste of Love(タイトル曲:Alcohol-Free)」(「M COUNTDOWN バックステージ TWICE出演回(#398)」)など、グループの転機となった歴代のカムバック回の裏側をオンエア。当時の新曲に懸ける想いや貴重なバックステージ映像に注目だ。

■TWICEのファンダムの熱気を体感!JYP本社で収録された貴重なサバイバルオーディション番組も

ワールドツアーを重ね、今や世界中に拡がるTWICEのファンダム。そんな"ONCE(TWICEファンの呼称)"との結束の強さが最大限に活かされた新概念の音楽バラエティ「300 X2」も放送される。

アーティストと彼らを応援する約300人のファンが1つのチームになり、"テチャン(会場にいる観客がステージ上の歌手と一緒に歌うこと)"を繰り広げる同番組で、その記念すべき第1回目のゲストとして登場したTWICE。超高倍率をくぐりぬけて当選した300人からは、普段のライブ以上に息の合ったコールが響き渡り、その熱気を受けてメンバーたちのパフォーマンスも一層エネルギッシュに。"観客"というより、一緒にステージを作る"参加者"のようなファンを味方につけたコラボレーションは、普段のライブとひと味違う汗と熱さがほとばしる。

そんな「300 X2」とはまた別の"新しさ"を感じる「スーパーインターン」も、この機会にぜひ再見したい番組だ。TWICEらが所属するJYPエンターテインメント(以下、JYP)の"社員"を採用する異色のサバイバルオーディションで、多くの応募者から選ばれたインターンたちがJYP正社員として採用されるまでの過程がフォーカスされている。

舞台となるのがJYP本社とあって、様々なミッションにはTWICEはもちろん、Stray KidsやITZYといったJYP所属グループのメンバーたちも続々登場。審査にはメンバーも立ち合い、TWICEのリーダー・ジヒョからインターン生へ向けて鋭い質問が投げかけられることも。ステージで見せる表情とはまた違った、メンバーたちの"社会人"としての真剣な眼差しにも注目したい。

盛大なアニバーサリーが予想されるデビュー10周年が約1年後に迫ったTWICE。生のライブはもちろん、多くのテレビ番組でもその足跡を刻んできた彼女たちのヒストリーを堪能してほしい。

