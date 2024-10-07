AKB48¾®·ªÍ°Ê¡Ø¤¹¤Ð¤«¤Ê¡ÙºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨´¶³´¡ªÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤È¤Î2SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡×
10·î6Æü¡¢AKB48¡¦¾®·ªÍ°Ê¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤ºÈ¡¢ÀèÀ¸¡ª¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤È¾Ð´é¤Î2SHOT¸ø³«
Æ±ºî¤Ç¡¢¼ç±é¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬±é¤¸¤ë¿·ÊÆ¹â¹»¶µ»Õ¡¦ºû²¬¤ê¤ª¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ë³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦¾®Ì«çýËãÌò¤ò±é¤¸¤¿¾®·ª¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤ºÈ¡¢ÀèÀ¸¡¡¡ÉºÇ½ª²ó¡É ¤´Í÷Äº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖçýËã¤Ï²µ½÷¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¿¿¤ÃÄ¾¤°¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÉáÄÌ¤Î¤¤¤¤»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤çýËã¤ò±é¤¸¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤ÎÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¤ä¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ì¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ö¤ê¤ªÀèÀ¸¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë±Ç¤Ã¤¿¥«¥Ã¥Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡Ä¡©¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤Æ¤Í¡ª¾Ð¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢çýËã¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤ÈÀ¸ÅÄ¤È¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Â¾¶¦±é¼Ô¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿¤âÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤¤¤æ¤¤¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÍ°Ê¤Á¤ã¤ó¤Î±éµ»À¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿ºÇ¹â¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â½÷Í¥¤µ¤ó¤Î¤æ¤¤¤æ¤¤¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
AKB48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ä¤Ä¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¾®·ª¡£º£¸å¤Ï¡¢11·î¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î»³ÍüÊüÁ÷³«¶É70¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¡¼¥«¥ë¥¢¥Ê¤Î¤µ¤¬¤·¤â¤Î¡Ù¤ä¡¢TOKYO FM¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¸ø±é¡Öº®ÆÜvol.5¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë