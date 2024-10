日本人メンバーも所属のBilllie、10月16日にカムバック決定！ボヘミアンルックに変身

ガールズグループBilllieが、オフィシャル写真だけでカムバックへの期待を最高潮に高めた。

【写真】Billlieが見せた麗しい魅力

Billlieは去る10月5〜6日、公式SNSに5thミニアルバム『appendix:Of All We Have Lost』の『Fragments of Memory』のオフィシャル写真を順に公開した。

最初のオフィシャル写真ではブラックトーンのシックなスタイルで思い切った変身を遂げたBilllieは、映画のような雰囲気でどんなコンセプトでも自分のものにする力を再び証明した。

(写真=MYSTIC STORY)Billlie

公開された写真のなかのメンバーたちは、チェックシャツなどカジュアルながらもビンテージな雰囲気のボヘミアンルックで登場。室内で思いにふける姿、自然の目立つ屋外での自由奔放な姿が対照を成し、幻想的な雰囲気を醸し出す。

(写真=MYSTIC STORY)Billlie

公開された写真を見たファンからは、「写真を見ただけなのに映画を観た気分だ」「今まで本当に多様なコンセプトを自分のものにしてきたが、Billlieはやはりまた新しい姿を見せてくれる」「タイトル曲がどんなジャンルなのかとても気になる。カムバックだけを待っている」など、熱い反応が寄せられている。

(写真=MYSTIC STORY)Billlie

特に、新アルバムには「記憶」が重要なポイントとして登場するなか、タイトル曲の題名もやはり『記憶飴(prod.?)』(原題)だ。ベールに包まれたプロデューサーの正体をはじめ、Billlieが今回のアルバムを通じて展開する物語に注目が集まる。

ファンのさまざまな推測が行き交うなか、完全なビジュアルの変身を遂げた彼女たちは来る10月11日13時、先行シングル『trampoline』をリリースする大胆な戦略でカムバックの好調なスタートを切る覚悟だ。

(写真=MYSTIC STORY)Billlie

なお、Billlieの5thミニアルバム『appendix:Of All We Have Lost』は10月16日18時、各種音楽ストリーミングサイトを通じてリリースされる予定だ。