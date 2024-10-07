パフォーマンスで文化交流、国際芸術週間開催 中国山西省清徐県
3日、清徐県国際芸術週間に出演する中国のパフォーマンスグループ。（太原＝新華社記者/陳志豪）
【新華社太原10月7日】中国山西省太原市清徐県で1〜7日、2024年第2回中仏国際芸術週間が開催された。県内にある千年の歴史を持つ古城、清源水城が会場となり、観光客数万人が国際的な雰囲気を味わった。
イベントは文化観光の発展促進と国際的な文化交流・協力の強化が目的。フランスをはじめコロンビアやポーランドなどの芸術団体が公演を行った。国内外の無形文化遺産のパフォーマンスもあり、国際無形文化遺産フォーラムなどの交流プログラムが開催された。（記者/陳志豪）
3日、清徐県国際芸術週間に出演する外国のパフォーマンスグループ。（太原＝新華社記者/陳志豪）
3日、清徐県国際芸術週間に出演する外国のパフォーマンスグループ。（太原＝新華社記者/陳志豪）
3日、清徐県国際芸術週間に出演する外国のパフォーマンスグループ。（太原＝新華社記者/陳志豪）
3日、清徐県国際芸術週間に出演する外国のパフォーマンスグループ。（太原＝新華社記者/陳志豪）
3日、清徐県の清源水城で遊ぶ観光客。（太原＝新華社記者/陳志豪）
3日、清徐県国際芸術週間の会場に設けられた国際無形文化遺産の展示エリア。（太原＝新華社記者/陳志豪）
3日、清徐県の清源水城で遊ぶ観光客。（太原＝新華社記者/陳志豪）