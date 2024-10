声優・伊藤彩沙と、人気韓国ファッションブランド「letter from moon(レターフロムムーン)」のコラボ商品が、オンラインセレクトストア「60%(シックスティーパーセント)」にて発売されることが決定した。アジアから1500ブランドが入店するオンラインストア「60%」(シックスティーパーセント)にて、声優として人気の伊藤彩沙と、人気韓国ファッションブランド「letter from moon(レターフロムムーン)」とのコラボアイテムの発売が決定。ブランドらしいレトロでモダンな雰囲気のフーディ2色で展開し、オーバサイズで男女ともに着用できるデザインになっている。予約販売期間は、10月7日〜16日。お届け予定日は2024年12月上旬となっている。【商品情報】・商品名 :伊藤彩沙 × letter from moon 配色フーディカラー : NAVY, GREYサイズ : FREE価格 : 8,580円(税込)【購入特典】コラボ商品購入者全員にトレカ(全2種)をプレゼント。さらに2点以上購入者には抽選で20名にサイン入りトレカをプレゼント。