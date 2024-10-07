Âç²Ï½÷Í¥¤¬¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¥é¤Ã¤È¡×à·ãÊÑá»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¶âÈ±¥¦¥ë¥Õ!!!!!?????¡×¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÇÃæµÜ¡¦Æ£¸¶Äê»ÒÌò¤ò±é¤¸¡¢¤½¤ÎÊ¿°ÂÁõÂ«»Ñ¤ä¹âµ®¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¾Î»¿¤ò½¸¤á¤¿½÷Í¥Ž¥¹âÈª½¼´õ¡Ê32¡Ë¤Î¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»¨»ï¡ÖBRUTUS¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·¹æ¡ÖÇ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¡×¤Ç¼èºà¤·¤¿¹âÈª¤È°¦ÇŽ¥¤Û¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤Û¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¶âÈ±¥í¥ó¥°¤Ç¥¦¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤ËàÊÑ¿Èá¤·¤¿¹âÈª¡£Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¹âÈª¤È¤Û¤Ã¤·¤ã¤ó¤¬¥½¥Õ¥¡¤Ê¤É¤ÇÃçÎÉ¤¯²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¶âÈ±¥¦¥ë¥Õ!!!!!?????¤Ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¤?????¤¦¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤Ï¤¸¤á¸«¤ÆÃ¯¤À¤«Ê¬¤é¤ó¤«¤Ã¤¿(¾Ð)¡×¡Ö¤ï¡¼¤ï¡¼È±¿¤Ó¤Æ¤ë¡Á¤·¤«¤â¶âÈ±¡£¤á¤Ã¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬Ç¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£