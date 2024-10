◆ENHYPEN、ワールドツアー「WALK THE LINE」開幕

【モデルプレス=2024/10/07】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)が、10月5・6日、京畿道高陽市・高陽総合運動場メインスタジアムで3回目のワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN GOYANG」(以下「WALK THE LINE」)を開催した。「WALK THE LINE」で韓国国内初のスタジアム公演で圧倒的なパフォーマンスを披露し、ワールドツアーの華麗な序幕を開いたENHYPEN。現地を訪れた観客のほかにも、82ヵ国/地域のENGENE(ファンダム名)がオンラインライブストリーミングでも一緒に楽しんだ。

◆ENHYPEN、セクシーなユニットステージも

◆ENHYPEN、2025年も「より高見を目指して向上する」

「WALK THE LINE」は運命共同体であるENGENEと共に新しい道を切り開くというENHYPENの意志が反映されたツアー名。このため、ENHYPENはENGENEと共にする過去と現在、未来をすべて盛り込んだセットリストでステージを作り上げた。ENHYPENのデビュー作である1st Mini Album『BORDER:DAY ONE』から2024年発売した2nd Studio Album『ROMANCE:UNTOLD』とDARK MOON SPECIAL ALBUM『MEMORABILIA』まで、ENHYPENの成長過程を盛り込んだ計26曲を披露し、ファンの熱い反応を得た。特にENHYPENは初の韓国国内スタジアム公演を成功させただけに、以前の「FATE」ツアーに比べてスケールを大幅に大きくした。メインステージは約4倍長くなった64mで製作され、メンバーは計5つのステージを活用してENGENEとの距離を縮めた。20人のダンサーと一緒にした規模感のあるパフォーマンスは強烈さを加え、空を彩る華やかな花火は壮観だった。ENHYPENは「Brought The Heat Back」と「FEVER」で公演をスタート。続いて「ParadoXXX Invasion」と「Future Perfect (Pass the MIC)」でトレードマークのダンスで観客を圧倒した。時間が経つにつれ、ENHYPENの多彩な魅力が輝いた。メンバーたちは「Your Eyes Only」と「Orange Flower」では清涼感を、「Scream」と「Paranormal」ではパワフルな歌唱力を、「Still Monster」と「Moonstruck」では幻想的な雰囲気で魅了した。ユニット舞台も見逃せない見どころだった。JAY(ジェイ)、JAKE(ジェイク)、SUNGHOON(ソンフン)のユニットで披露した「Lucifer」とJUNGWON(ジョンウォン)、HEESEUNG(ヒスン)、SUNOO(ソヌ)、NI-KI(ニキ)が披露した「Teeth」はそれぞれ決定的なセクシーさとカリスマを表し、相反する魅力を伝えた。また、JAYは「Blessed-Cursed」でのギターパフォーマンスで強烈なエネルギーを、HEESEUNGは「XO (Only If You Say Yes)」のピアノ曲「ROMANCE」を演奏して甘さを与えた。ENHYPENは多様な雰囲気の曲を消化し、幅広い音楽スペクトラムを立証する一方、「公演強者」の面貌を誇った。公演の最後にENHYPENは「『WALK THE LINE』は僕たちが今まで積み上げた数多くのノウハウが集約された公演」とし「4年前まではこんなに多くのENGENEの方々の前で公演をするということを想像できなかった。昨日、今日の2日間とも忘れられない大切な思い出になった」と感想を述べた。合わせて「まもなく2024年が終わるが、メンバー同士で2025年についてたくさん話した。来年はより多くのことを成し遂げ、より高みを目指して向上する1年になるので、たくさん期待してほしい」と伝えた。一方、彼等は11月9・10日に埼玉、12月28・29日に福岡、2025年1月25・26日に大阪など日本の3都市で「WALK THE LINE」を継続する。これはK-POPボーイグループのデビュー後、最短期間で行われる日本3都市ドームツアー(ベルーナドーム、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪)であり、ENHYPEN自身最大規模の公演となる。日本公演ではどのような姿を見せるのか、期待が高まっている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】