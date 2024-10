“ミッフィーのアートを食と共に感じ、体感できるカフェ”「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」が大阪・梅田に期間限定オープン!

絵本作家ディック・ブルーナ氏が想いを込めて手がけた「ミッフィー」の絵本にフォーカスをあてたテーマカフェ「miffy café tokyo」梅田POP UPが開催されます☆

「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」梅田POP UP

開催期間 :2024年10月25日(金)〜12月8日(日)

開催場所:BOX cafe&space 梅田ロフト店

※営業時間の確認などは、カフェ公式サイトを確認ください

所在地:〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-7 JPR梅田ロフト1F

予約方法:2024年10月7日(月)12:00〜予約受付スタート(先着順)

予約金:660円(税込)予約特典付き ※1申込につき、4席迄予約可

2023年11月11日に東京・代官山の駅前にグランドオープンした常設店舗「miffy café tokyo」

ミッフィーの絵本の世界を楽しめるテーマカフェ!東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」 ミッフィーの絵本の世界を楽しめるテーマカフェ!東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」 続きを見る

大好評につき「miffy café tokyo」梅田POP UPを大阪・梅田に期間限定でオープンします。

「miffy café tokyo」は、「ミッフィーのアートを食と共に感じ、体感できるカフェ」をコンセプトに、絵本作家ディック・ブルーナ氏が想いを込めて手がけた「ミッフィー」の絵本にフォーカスをあてたテーマカフェ。

ロゴ、メインビジュアルや店舗のデザインは、幼い頃に出会ったブルーナの絵本に大きな影響を受けたという佐藤可士和の手によって、クラシカルでもどこか新しい印象のデザインに仕上げられています。

ポップアップで楽しめるメニューは「miffy café tokyo」で人気のフードメニュー3品、デザート1品、期間限定メニュー2品、ドリンク3品に、大人気の「フェイスフィナンシェ(キャラメル)」が展開される予定です。

そのほか、「miffy café tokyo」限定のカフェオリジナルグッズも販売されます☆

事前予約者限定カフェ利用特典「缶バッジ」

事前予約者限定カフェ利用特典として「缶バッジ」をプレゼント。

事前予約を利用し、メニューを注文された方に全16種の中から好きな柄が1個プレゼントされます。

ミートボール トマト煮プレート

価格:1,990円(税込)

オランダの家庭料理をイメージした「ミートボール トマト煮プレート」

エルテンスープとトマトクリームで煮込んだミートボールのプレートです。

ほうれん草とチキンのカレー

価格:1,990円(税込)

パンとマカロニチーズを添えたプレートメニュー「ほうれん草とチキンのカレー」

ほうれん草やじゃがいもなどの野菜とチキンが入ったカレーをメインに提供されます。

スクランブルエッグプレート

価格:1,790円(税込)

朝食にぴったりのメニューをのせた「スクランブルエッグプレート」

スクランブルエッグやベーコンとトマトクリームで煮込んだミートボールトがのせてあります。

きせつのタルト

価格:1,490円(税込)

「ミッフィー」のお顔になった「きせつのタルト」

レモン風味のチーズタルトに季節のフルーツを添えたデザートプレートです。

ミッフィーと秋のハーベストバスケット

価格:2,190円(税込)

提供期間:2024年11月30日まで

秋をイメージした食材をバスケットに詰め込んだ「ミッフィーと秋のハーベストバスケット」

サーモンフライにきのこクリームソースをかけたオープンサンドと、かぼちゃのポタージュが入っています。

おばけミッフィーのチョコナッツケーキ

価格:1,690円(税込)

「おばけミッフィー」が主役の「おばけミッフィーのチョコナッツケーキ」

オレンジマーマレードやチョコガナッシュをサンドしたケーキで、「おばけミッフィー」が表現されています。

フェイスフィナンシェ1個(キャラメル)

価格:390円(税込)

ドリンクとセットで注文できる、キャラメル味の「フェイスフィナンシェ」

ドリンクおひとつに対して、複数注文することができます。

※単体は注文できません

フェイスフィナンシェ ギフトパック(4個入り)キャラメル

価格:1,490円(税込)

「ミッフィー」フェイスの焼き菓子4個を詰め合わせた「フェイスフィナンシェ ギフトパック」

テイクアウトできるので、お土産にもおすすめです。

「おいしいなし」のソーダ

価格:990円(税込)

絵本に登場した「おいしいなし」をイメージした梨のソーダ。

角切りにした梨と共にアイスをのせた、季節の訪れを感じる一杯です。

おかあさんのレモネード

価格:990円(税込)

「ミッフィー」のおかあさんをイメージした「おかあさんのレモネード」

フルーツをふんだんに盛り込んだ、すっきり甘酸っぱいレモネードです。

おとうさんのレモンスカッシュ

価格:990円(税込)

「ミッフィー」のおとうさんをイメージした「おとうさんのレモンスカッシュ」

トップにミントを飾った、ちょっと大人なしゅわしゅわレモンスカッシュです。

ソフトドリンク

価格:690円(税込)

メニュー名:

・コーヒー(hot/ice)

・紅茶(hot/ice)

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャーエール

カフェメニューとも相性の良いソフトドリンク。

コーヒーと紅茶はホットとアイスから選べます。

カフェオリジナルグッズ

「miffy café tokyo」限定のカフェオリジナルグッズを販売。

「ミッフィー」のアートを使用したかわいいグッズが多数展開されます。

ハンドタオル/フラットポーチ/トートバッグ/ショッパー

グッズ名・価格:

・ハンドタオル(全2種)各1,100円(税込)

・フラットポーチ 1,650円(税込)

・トートバッグ 2,750円(税込)

・ショッパー 220円(税込)

・布コースター(全3種)各660円(税込)

・ステッカーセット(8枚入り)1,045円(税込)

・クリアファイルセット(2枚入り) 880円(税込)

・イラストカードセット(5枚入り) 825円(税込)

・クッションキーホルダー(全6種)各990円(税込)

・エコバッグ 2,750円(税込)

「ミッフィー」の絵本アートを使ったハンドタオルやフラットポーチ。

カラフルな配色で仕上げられた、大人かわいいグッズです。

miffy café BAKEDシリーズ

グッズ名・価格:

・キャンディ入りミニきんちゃく 1,320円(税込)

・ランチトート 2,750円(税込)

・プレート 2,970円(税込)

・フィナンシェキーホルダー(プレーン/キャラメル)各1,980円(税込)

・ダイカットタオル 1,430円(税込)

「miffy café tokyo」のフィナンシェをモチーフにした「miffy café BAKED」シリーズ

こんがり焼きあげられたような「ミッフィー」のお顔がデザインされています。

スーベニア

グッズ名・価格:左から)

・グラス(全4種)各1,700円(税込)

・マグカップ(全2種)各1,980円(税込)

ドリンクメニューを注文することで購入できるスーベニア。

グラス4種とマグカップ2種が展開されています。

絵本作家ディック・ブルーナ氏が想いを込めて手がけた「ミッフィー」の絵本にフォーカスをあてたテーマカフェ。

「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」梅田POP UPは、2024年10月25日よりBOX cafe&space 梅田ロフト店に期間限定オープンです☆

Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2024 www.miffy.com

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 絵本のアートを使ったグッズやメニュー!「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」梅田POP UP appeared first on Dtimes.