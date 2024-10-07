¾¯½÷»þÂå ¥¹¥è¥ó¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤ÈÌ´¤ÎÂÐÃÌ¡ª½÷À­¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¶¦´¶¥È¡¼¥¯¡õ¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î±þ±ç¤â

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

10·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ëavex trax¤è¤ê½é¤ÎÆüËÜ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnstoppable¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥¹¥è¥ó¡£

º£ºî¤ÎBlu-ray¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖSooYoung Documentary Film¡×¤Ç¤ÏÈà½÷¤¬12ºÐ¤Î»þ¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ë¤­¤Æ¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È³èÆ°¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢½É¼Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿·ÃÈæ¼÷¤òÇØ·Ê¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÇÐÍ¥¡¢¿Í´Ö¥¹¥è¥ó¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£

¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤ÎºÝ¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¸öÅÄÐÔÌ¤¤ò·Þ¤¨¡¢Ì´¤ÎÂÐÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤«¤é½÷À­¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤«¤é¤³¤½¶¦´¶¤Ç¤­¤ëÏÃ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂô»³¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤Ï½é¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnstoppable¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢10·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë·ÃÈæ¼÷¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ÖSooYoung Solo Debut Showcase ¡ÁUnstoppable¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£

¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
ÆüËÜ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnstoppable¡×
2024Ç¯10·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹

Í½Ìó¥µ¥¤¥È°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é

¡ÚSG¡Û¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
ÉÊÈÖ¡§AVCD-61475
²Á³Ê¡§\11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÅµ¡ÊÉõÆþ¡Ë¡§¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¢STYLE BOOKÉÕ¤­

¡ÚSG+Blu-ray¡Û
ÉÊÈÖ¡§AVCD-61476/B
²Á³Ê¡§\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¡§¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹BOX
±ÊÂ³ÆÃÅµ¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë¡§¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü
¢¨¸öÅÄÐÔÌ¤¤È¤ÎÂÐÃÌ¼ýÏ¿

¡ÚSG¡Û
ÉÊÈÖ¡§AVCD-61477
²Á³Ê¡§\1,320¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
¡üCD
1.Unstoppable
2.C.A.L.M
3.¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯
4.Call me

¡üBlu-ray
SooYoung Documentary Film

¢£¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖSooYoung Solo Debut Showcase ¡ÁUnstoppable¡Á¡×
¡ÚÆü»þ¡Û
2024Ç¯10·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë
1Éô¡§15»þ¥¹¥¿¡¼¥È
2Éô¡§19»þ¥¹¥¿¡¼¥È

¡Ú¾ì½ê¡Û
·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë

¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ

¡Ú¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹ÔÈÎÇä¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
2024Ç¯9·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00~10·î7Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç

¡Ú¿½¤·¹þ¤ß¥µ¥¤¥È¡Û
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹
¡¦³ÚÅ·¥Á¥±¥Ã¥È

¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¹¥è¥ó¸ø¼°HP