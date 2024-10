UN1CON

10月19日デビューの5人組ガールズグループUN1CONが、デビュー翌日の10月20日に渋谷109開催の音楽イベント『SHIBUYA109 L□VE MUSIC FES ~Dress up for art and music~』(□は白抜きハートマーク)へ出演することが決定した。

「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演し大きな注目を集めた荒牧深愛(JOA/ジョア)をはじめ、AKARI(アカリ)、KOKORO(ココロ)、NARAE(ナレ)、MANAMI(マナミ)の5名からなる10月19日デビューの5人組ガールズグループ”UN1CON”。

『SHIBUYA109 L□VE MUSIC FES ~Dress up for art and music~』は令和の先駆者をSHIBUYAに集めた音楽アートフェスだ。渋谷スクランブル交差点に面したMAGNET by SHIBUYA109の屋上「MAG’s PARK」を会場に、さまざまな音楽シーンで活躍・注目の、アーティストやDJが集結。「お気に入りの洋服に着飾って音楽とアートを楽しもう!」がテーマとなっている。

加えて、SHIBUYA109が公式SNSで10月1日に発表した「10月トレンドランキング」今月流行るアーティスト部門で、UN1CONが1位を獲得した。

UN1CONは、10月19日にデビュー楽曲「A.R.T.」をリリースし、同日行われる『Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN/WINTER』での初パフォーマンスをもってデビューをすることを発表している。さらに、自身のYouTubeチャンネルでは韓国・ソウルで撮影したダンスティザーやカバー歌唱動画をアップしており、ハイパフォーマンスなダンス、ボーカル、ラップがSNS上で話題を呼んでいる。イベント情報◆『SHIBUYA109 L□VE MUSIC FES ~Dress up for art and music~』 開催概要開催日:2024年10月19日(土)・10月20日(日)開催時間:2024年10月19日(土)開場16:30〜/開演17:00〜/閉演21:00

2024年10月20日(日)開場15:30〜/開演16:00〜/閉演20:00

※雨天決行、荒天の場合中止開催場所:MAGNET by SHIBUYA109屋上イベントスペース「MAG’s PARK」・7階「SHIBUYA SCRAMBLE S」

東京都渋谷区神南1‐23‐10(渋谷駅地下A12出口直結)

※会場入口は7階「SHIBUYA SCRAMBLE S」