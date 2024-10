【ルック】ミュウミュウがミウッチャ・プラダによる2025年春夏コレクションをパリで発表

ミュウミュウは、10月1日(現地時間)に2025年春夏コレクションのショーをパリで開催しました。Courtesy of Miu MiuSALT LOOKS LIKE SUGAR (塩は砂糖のように見える)ミウッチャ・プラダが手掛けるミュウミュウの2025年春夏コレクションは、出発点です。この後に続くのは、ここ13年にわたりミュウミュウがパイオニア的な存在の女性アーティストや映画監督と行ってきた、文化的な対話を育むためのイベントの数々です。ゴシュカ・マクガが手掛けたミュウミュウ2025年春夏コレクションのランウェイ、アート・バーゼル・パリ2024の一環としてイエナ宮で展示される、同アーティストによるミュウミュウ『女性たちの物語』にまつわるインスタレーション、そしてアーティストたちとのコラボレーションを通し、ミュウミュウはアート、シネマ、ファッションといったフィールドの対話を探求します。その始まり以来、この交流の目的は、虚栄心の動き、また女性が自分自身の眼差しを通して、自らをどのように見ているかを探ることにありました。

虚栄心と偽りは繋がっています。ゴシュカ・マクガはインスタレーションの一環として、実際に手に取って読むことのできる新聞「The Truthless Times」を作り、その制作過程を短編映画に描きました。どちらも真実、誤った情報、マニピュレーションという考えを模索しています。観客は、情報や推定事実を刷る印刷機をイメージした会場の中に迎えられます。その空間に存在する同じエレメントの数々は、物事の詳細を吟味するツールであり、真実という概念を解読するツールでもあり得るのです。また、今日の現実の特徴とも言える夥しい量の情報をも強調しています。Courtesy of Miu Miu2024年秋冬コレクションが、人生の経験を網羅する服の言語を提案したとするなら、ミュウミュウの2025年春夏コレクションは、絶対的な真実を象徴する子供時代を模索します。感情を偽ることを知る前は、誰もが自分自身、また自らの理想に対して正直でいるのです。情報過多の時代への反応として、シンプルな服は明瞭さと正確さを提供し、正直な人柄を語る術となるかもしれません。Courtesy of Miu Miuホワイトのコットンドレスがその始まりです。幼い子供のワードローブに着想を得たアイテムは原型的です。フォルムもその役割も純粋なのです。ミュウミュウはプチバトーとのコラボレーションにより、クラシックなアイテムをさまざまな年代向けに再解釈しました。Courtesy of Miu Miuルールに則っていない着こなしが、クラシックなアイテムを根本的に変えています。それはまるで、目的が再発見されたかのようです。誠実さは損なわれてはいません。コットンで作られたシュミゼットドレスは、丈を伸ばしボディに巻きつけられ、フォルムを変化させています。実用的なシルエットからビスチェドレスへと変化した姿は、不誠実な魅力に満ちているとも言えるでしょう。セーターはトップスにたくしこまれ、シャツはねじれています。新しい何かを探すため、あえて間違った着方を提案しているのです。Courtesy of Miu Miuまた、エレメントは置き換えられ、他のエレメントと衝動的に組み合わされます。複数のアイテムに用いられた同じエレメントは変化し、移動することによって、その目的や真実さえも変化させます。ナイロンのように見えるアイテムが、実はシルクなのです。非常にクラシックなアイテムがコントラストを描き、規則性のマニピュレーションを強調しています。また、ミュウミュウが手掛けてきた作品群の美しさをも浮き彫りにしています。それは徐々に作られてきたミュウミュウの真のユニフォームとも言えるでしょう。それが今、完全に現実のものとなったのです。Courtesy of Miu Miuミュウミュウは引き続き、強い意志を持つ多様な人々が住む世界を築いていきます。服をまとうのは、彼ら自身なのですから。今シーズンのランウェイには、ファーストルックを飾ったニコール・キッドマンの愛娘サンデー・ローズ・キッドマン・アーバンをはじめ、シャーロット・カルダン、アレクサ・チャン、カーラ・デルヴィーニュ、ノエン・ユーバンクス、アメリア・グレイ、レナ・マントラー、ミンニ、リトル・シムズ、エリオット・サムナー、またヒラリー・スワンクといった創造的な分野を代表するキャストが登場、そしてウィレム・デフォーが最後を締めくくりました。想像上の現実を演じることに慣れている多くの俳優たちが、この舞台において自らの真実を披露したのです。Courtesy of Miu MiuCourtesy of Miu MiuCourtesy of Miu MiuCourtesy of Miu Miu