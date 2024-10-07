１０月１９日に行われる第１０１回箱根駅伝予選会にエントリーした４３チームのメンバーが７日、関東学生陸上競技連盟から発表された。

１チームにつき最大で１４人がエントリー。予選会当日は、エントリー選手の中から１０〜１２人がハーフマラソンを走り、上位１０人による合計タイムで１０位までに入ったチームが来年１月２、３日の本大会に進む。第１０１回大会では、予選敗退校の有力ランナーによる関東学生連合が編成される。予選会に出場する主なチームのエントリーメンバーは次の通り。氏名に続く数字は学年。

東海大学

五十嵐喬信４

梶谷 優斗４

越 陽汰４

野島 健太４

水野 龍志４

鈴木 天智３

中井 陸人３

花岡 寿哉３

ロホマン シュモン３

可児 悠貴２

南坂 柚汰２

中野 純平１

檜垣 蒼１

平井 璃空１

国士舘大学

鈴木 伸弥４

中島 弘太４

生田目 惇４

西田 大智４

ピーター カマウ４

松井 遼太４

渡辺 大喜４

川勝 悠雅３

瀬川 翔誠３

竹前 光哉３

水野 龍吾３

宮崎 暖大３

横田 星那３

今堀 匡道１

中央大学

阿部 陽樹４

佐野 拓実４

郄沼 一颯４

山平 怜生４

伊東 夢翔３

白川 陽大３

吉中 祐太３

鈴木耕太郎２

本間 颯２

岡田 開成１

佐藤 大介１

七枝 直１

並川 颯太１

原田 望睦１

立教大学

安藤 圭佑４

稲塚 大祐４

櫻井 駿祐４

林 虎大朗４

山口 史朗４

小倉 史也３

國安 広人３

馬場 賢人３

吉屋 佑晟３

木島 陸２

郄田 遥斗２

原田 颯大２

鈴木 愛音１

山下 翔吾１

日本大学

安藤 風羽４

大橋 優４

岡田 祐太４

大仲 竜平３

鈴木 孔士３

冨田 悠晟３

松村 謙吾３

山口 月暉３

シャドラック キップケメイ２

高田 眞朋２

山口 彰太２

山口 聡太２

長澤 辰朗１

花輪 琉太１

日本体育大学

石川 龍芽４

植松 孝太４

杉本 訓也４

住原 聡太４

富永 椋太４

西槇 駿祐４

溝上 賢伸４

山口 廉４

山下 大毅４

分須 尊紀４

犬童 慧真３

田島 駿介３

平島 龍斗３

山崎 丞３

順天堂大学

浅井 皓貴４

油谷 航亮４

海老澤憲伸４

鬼澤 大樹４

服部 壮馬４

堀越 翔人４

大倉 靖萌３

荒牧 琢登２

児島雄一郎２

小林 侑世２

古川 達也２

吉岡 大翔２

谷本昂士郎１

永原 颯磨１

駿河台大学

加藤 亮太４

佐々木瑠希４

伊藤 太雅３

岡粼 樹３

黒川 拓海３

塩路 悠耀３

東泉 大河３

早稲田 蓮３

久保 俊翔２

スティーブン レマイヤン２

古橋 希翁２

稲葉 龍矢１

小島 光稀１

佐藤我駆人１

中央学院大学

太田 翔４

工藤 巧夢４

柴田 大輝４

堀田 晟礼４

吉田 礼志４

黒谷 優３

近田 陽路３

坂本 駿３

市川 大世２

稲見 峻２

林 愛斗２

徳善 龍１

長友 英吾１

日数谷隼人１

明治大学

新井 晴文４

尾粼 健斗４

新谷紘ノ介４

東原 豪輝４

溝上 稜斗４

吉川 響３

古井 康介３

堀 颯介３

森下 翔太３

山本 樹３

大湊 柊翔２

井上 史琉１

土田 隼司１

成合 洸琉１

神奈川大学

菅野 涼介４

中西 良介４

中原 優人４

酒井 健成３

塩田 大空３

志食 隆希３

中野 蒼心３

西坂 昂也３

宮本 陽叶３

大岩 蓮２

近藤 大智２

滝本 朗史２

新妻 玲旺２

上田 航大１

東京農業大学

小島 岳斗４

実井 智哉４

田岡 航一４

郄島 侑翔４

郄山 匠也４

原田 洋輔３

深堀 優３

古江 晟那３

吉村 智輝３

磯 光清２

植月 俊太２

栗本 航希２

菅野 優空１

渡邉 輝翔１

山梨学院大学

大西 陸４

郄田 尚暉４

徳田 秋斗４

土器屋快都４

村上 大樹４

ジェームス ムトゥク３

塚本 陸斗３

平八重充希３

伊東 駿２

占部 大和２

ブライアン キピエゴ２

和田 瑛登２

阿部 紘也１

大杉亮太朗１

東京国際大学

大林 洸己４

木村 海斗４

楠木 悠人４

佐藤 榛紀４

冨永 昌輝４

益田 郁也４

大村 良紀３

川内 琉生３

菅野裕二郎３

アモス ベット２

松田 拓也２

リチャード エティーリ２

古賀 智也１

小柴裕士郎１

麗澤大学

牛ノ濱翔汰４

工藤 大和４

小林 丈留４

鈴木 康也４

鈴木 龍星４

廣瀬 啓伍４

東 晃成３

神之田大翼３

砂場 育夢３

デイビッド シュンゲヤネイヤイ３

水上流輝亜３

永戸敢太朗２

ブライアン キプトゥーブシューアキットゥ１

丸山 大地１

拓殖大学

入沢 世良４

小林 大祐４

藤原 稜太４

木村 駿斗３

二瓶 知哉３

宮川虎太朗３

田坂 愛翔２

前川 夏輝２

ラファエル ロンギサ２

大内亜彩希１

柿内 心温１

徳田 愛斗１

中野 裕心１

七搦 翔太１

上武大学

板倉 凛４

海村 蓮４

後藤 大志４

丹井 遥斗４

辻本 幸翼４

中村 将来４

鍋野 涼雅４

カマウ パトリック３

関本 敬太３

井島 真遥２

根本 和佳２

尾島 樹１

今野 柚輝１

茂木 優斗１

専修大学

大田和一斗４

長谷川 源４

新井 友裕３

手塚 太一３

福田 達也３

藁科 健斗３

上山 詩樹２

具志堅一斗２

佐藤 陸２

丹 柊太郎２

和田 晴之２

佐藤 恵伍１

田口 萩太１

ダンカン マイナ１

日本薬科大学

波多江隆人４

矢板 慈生４

熱田 聖人３

江原 守平３

嶋田 健人３

染谷 雄輝３

鶴田 拓３

河原 大和２

窪田 翔２

近藤 蒼大２

下田 晃弘２

デニス キプルト２

光岡 和哉２

大原 爽生１

筑波大学

塚田 萌成５

金子佑太朗４

古川 幸治４

吉田 海渡４

大津 勇人３

小山 洋生３

鈴木 将矢３

堀口 花道３

松浦 海瑠３

丸子 晴樹３

山本 健介３

伊佐 昂大２

川粼 颯２

中村 優太１