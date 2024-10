映画『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter‐Mahou Dokoro)」のポップアップストアが、10月10日(木)から、東京駅一番街にある“東京キャラクターストリート”で開催される。■新作をいち早くゲット今回開催される「ハリー・ポッター マホウドコロ ポップアップストア in 東京駅」は、新商品の先行発売や購入特典を展開する期間限定のポップアップイベント。

会場には、『ハリー・ポッター』シリーズで登場する汽車ホグワーツ特急の駆動に欠かせない、石炭をイメージしたお菓子「ハリー・ポッター ホグワーツ特急石炭あられ」や、さまざまな乗り物を光るキーチェーンで再現した「ハリー・ポッター 光るプルバックライトキーチェーン」など、新作が並ぶ。また、同ポップアップストア利用でもらえる2種類の限定ノベルティも用意。3300円以上購入した人には「ステッカー」をランダムで1枚、7700円以上購入した人には「ステッカー」をランダムで1枚と「オリジナルトートバッグ」1枚がプレゼントされる(価格は税込み)。【「ハリー・ポッター マホウドコロ ポップアップストア in 東京駅」概要】日程:10月10日(木)〜2025年3月30日(日)時間:10時00分〜20時30分場所:東京駅一番街 東京キャラクターストリートB1All characters and elements(C)&TM Warner Bros. Entertainment Inc.Publishing Rights(C)JKR.(s24)Anglia is a trademark owned and licensed by Ford Motor Company.