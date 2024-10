【一番くじ ストリートファイター】発売日・価格:未定

BANDAI SPIRITSは10月7日、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ストリートファイター」を発表した。発売日・価格は未定。

カプコンの対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」に関連する景品が当たる一番くじが発売決定。一番くじの公式Xアカウントにて、「ストリートファイターII」のオープニング画面をモチーフにしたティザー映像が公開された。

景品のラインナップなどについては明かされておらず、詳細については今後の続報を待ちたい。

今回公開されたティザー映像は「ストリートファイターII」のオープニング画面がモチーフにされている

Here Comes A New Challenger!



詳細を待て・・・#一番くじ pic.twitter.com/s8B8aBmpya