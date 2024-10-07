½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²ÙÊª¤ò»ý¤¿¤º¡Ä¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö1Çñ2Æü¡×½Ð±é¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤ËÈóÆñ¤¬»¦Åþ
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö1Çñ2Æü¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ò¤á¤°¤ê¡¢µÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î6Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS 2TV¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö1Çñ2Æü¥·¡¼¥º¥ó4¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö1Çñ2Æü¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃéÀ¶ÆîÆ»¡Ê¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥ó¥Ê¥à¥É¡Ë¹¿¾ë¡Ê¥Û¥ó¥½¥ó¡Ë¤ËÎ¹¹Ô¤Ø½Ð¤«¤±¤¿6¿Í¤Î2ÈÖÌÜ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢À©ºî¿Ø¤ÏÍ¼¿©¤ò¹µ¤¨¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤¿¸å¡¢»öÁ°¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¥Æ¥¹¥È¡×±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ºÇÇ¯¾¯¤ÎµÓËÜ²È¤¬Î¾¼ê¤Ë¥¹¥¤¥«2¶Ì¤ÈÂç¤¤Ê²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤ÆÄÌ¤ê²á¤®¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿±£¤·¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¤À¡£±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¡¢DinDin¡¢¥æ¡¦¥½¥ó¥Û¡¢¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤Î²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¢¤²¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
Í£°ì¡¢¼ê½õ¤±¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥à¥ó¡¦¥»¥æ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤ÏËö¤Ã»ÒµÓËÜ²È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤¥«¤ò¸«¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë½Å¤¤¤â¤Î¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë²ÙÊª¤ò»ý¤Á¡¢Ëö¤Ã»ÒµÓËÜ²È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¤¥«¤â¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬¡¢Èà¤Î¹ÔÆ°¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¤Ï¡ÖËÍ¤¬º£Æü¡¢¥½¥â¥ê¥¯¥Ã¥Ñ¡Êµí¹ü¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤À¥¹¡¼¥×¡Ë¤Î¸å¡¢²¿¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¶õÊ¢¤Ë¤è¤ê¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¤Ï¡ÖËö¤Ã»ÒµÓËÜ²È¤Î²ÙÊª¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¾×·âÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬¡ÊËö¤Ã»ÒµÓËÜ²È¤Î²ÙÊª¤ò¡Ë¸«¤¨¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤â¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÊüÁ÷Ä¾¸å¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥à¥ó¡¦¥»¥æ¥ó¤ò½ü¤¯Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´Ö¤Î¾å²¼´Ø·¸¤¬¸«¤¨¤ÆÉÔ²÷¤À¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÊüÁ÷¤ÎÄ¾¸å¡¢¡ÖºÇ°¤ò¶Ë¤á¤ëÄ¶ÀäÌµÎé¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤âÍÊ¸îÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×±ÇÁü¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈóÆñ¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö1Çñ2Æü¡×¤Ï¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×±ÇÁü¤òºï½ü¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢±ÇÁü¤ÏÈó¸ø³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¡¦¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¡õ¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö1Çñ2Æü¡×¤Ë¹çÎ®¡ª´Ú¹ñ¤Ç8·î18Æü¤ËÊüÁ÷
¡¦¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¡õ¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö1Çñ2Æü¡×¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡©´Ø·¸¼Ô¤¬¥³¥á¥ó¥È
10·î6Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS 2TV¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö1Çñ2Æü¥·¡¼¥º¥ó4¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö1Çñ2Æü¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃéÀ¶ÆîÆ»¡Ê¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥ó¥Ê¥à¥É¡Ë¹¿¾ë¡Ê¥Û¥ó¥½¥ó¡Ë¤ËÎ¹¹Ô¤Ø½Ð¤«¤±¤¿6¿Í¤Î2ÈÖÌÜ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢À©ºî¿Ø¤ÏÍ¼¿©¤ò¹µ¤¨¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤¿¸å¡¢»öÁ°¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¥Æ¥¹¥È¡×±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Í£°ì¡¢¼ê½õ¤±¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥à¥ó¡¦¥»¥æ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤ÏËö¤Ã»ÒµÓËÜ²È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤¥«¤ò¸«¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë½Å¤¤¤â¤Î¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë²ÙÊª¤ò»ý¤Á¡¢Ëö¤Ã»ÒµÓËÜ²È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¤¥«¤â¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬¡¢Èà¤Î¹ÔÆ°¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¤Ï¡ÖËÍ¤¬º£Æü¡¢¥½¥â¥ê¥¯¥Ã¥Ñ¡Êµí¹ü¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤À¥¹¡¼¥×¡Ë¤Î¸å¡¢²¿¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¶õÊ¢¤Ë¤è¤ê¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¤Ï¡ÖËö¤Ã»ÒµÓËÜ²È¤Î²ÙÊª¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¾×·âÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬¡ÊËö¤Ã»ÒµÓËÜ²È¤Î²ÙÊª¤ò¡Ë¸«¤¨¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤â¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÊüÁ÷Ä¾¸å¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥à¥ó¡¦¥»¥æ¥ó¤ò½ü¤¯Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´Ö¤Î¾å²¼´Ø·¸¤¬¸«¤¨¤ÆÉÔ²÷¤À¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÊüÁ÷¤ÎÄ¾¸å¡¢¡ÖºÇ°¤ò¶Ë¤á¤ëÄ¶ÀäÌµÎé¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤âÍÊ¸îÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×±ÇÁü¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈóÆñ¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö1Çñ2Æü¡×¤Ï¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×±ÇÁü¤òºï½ü¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢±ÇÁü¤ÏÈó¸ø³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¡¦¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¡õ¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö1Çñ2Æü¡×¤Ë¹çÎ®¡ª´Ú¹ñ¤Ç8·î18Æü¤ËÊüÁ÷
¡¦¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¡õ¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö1Çñ2Æü¡×¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡©´Ø·¸¼Ô¤¬¥³¥á¥ó¥È