「TOPIX先物」手口情報（7日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万3598枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日のTOPIX先物期近（2024年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3598枚だった。
◯2024年12月限（特別清算日：12月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13598( 13598)
ソシエテジェネラル証券 4036( 4036)
バークレイズ証券 3316( 3316)
ビーオブエー証券 1534( 1534)
UBS証券 1184( 1184)
モルガンMUFG証券 910( 910)
JPモルガン証券 895( 895)
ゴールドマン証券 676( 676)
BNPパリバ証券 282( 282)
サスケハナ・ホンコン 242( 242)
SBI証券 231( 227)
シティグループ証券 254( 156)
HSBC証券 83( 83)
日産証券 66( 66)
インタラクティブ証券 44( 44)
ドイツ証券 31( 31)
auカブコム証券 31( 21)
みずほ証券 17( 17)
松井証券 16( 16)
大和証券 15( 15)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース