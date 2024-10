基本的なゲームプレイとカード公開！GSE「Balatro」

GSEは、カナダのインディーゲーム開発会社LocalThunkが制作し、発売から1ヶ月で100万本以上を売り上げたデッキ構築型カードゲーム《Balatro》(バラトロ)の日本語パッケージ版を、2024年10月24日にNintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5で発売します。

GSE「Balatro」

■タイトル :Balatro

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5

■発売日 :2024年10月24日

■価格 :4,980円(税込5,478円)

■ジャンル :デッキ構築型ローグライク

■プレイ人数 :1人

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/フランス語/

イタリア語/ドイツ語/

スペイン語(スペイン・ラテンアメリカ)/オランダ語/

ポーランド語/ポルトガル語(ブラジル)

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :LocalThunk

■CERO :A

GSEは、カナダのインディーゲーム開発会社LocalThunkが制作し、発売から1ヶ月で100万本以上を売り上げたデッキ構築型カードゲーム《Balatro》(バラトロ)の日本語パッケージ版を、2024年10月24日にNintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5で発売。

今回は《Balatro》のゲームプレイと基本ルールを簡単に紹介し、この究極のローグライクゲームの魅力をお届けします!《Balatro》は現在好評予約受付中で、日本語パッケージ版の予約特典としてポーカーカードセットが付属します。

《Balatro》はテキサスホールデムの仕組みとローグライク要素を融合させたゲームです。

このゲームの最大の目標は、強力なシナジーを生み出して多くのチップを獲得し、ラウンドをクリアしていくことです。

プレイヤーはストレートフラッシュ、フォーオブアカインド、フルハウスなど、様々なポーカーハンドを限られた手数の中で作り出し、スコアを稼いでいきます。

定められたスコアを達成すると、次のラウンドに進むことができます。

各ラウンドで獲得できるコインを使って、ショップで様々な機能カードを購入することができ、さらなるゲームプレイの可能性が広がります。

【基本ルール】

各ゲームはスモールブラインド、ビッグブラインド、ボスブラインドの3ラウンドで構成されています。

プレイヤーはスモールブラインドとビッグブラインドのラウンドをスキップすることができます。

スキップするたびに特別な報酬(タグ)を獲得でき、各タグには異なる固有の効果があります。

ボスブラインドはスキップすることができず、連続してスキップすることもできませんのでご注意ください。

プレイヤーがゲームを進行するにはチャレンジに勝利する必要があり、チャレンジに失敗するとゲームは即座に終了します。

各ラウンドでは、プレイヤーは限られた手数と捨て札の中で様々なポーカーハンドの組み合わせを作り、そのラウンドの必要スコアに到達しなければなりません。

プレイヤーはポーカーハンドの詳細をラン情報で参照し、各ハンドの組み合わせが獲得できるスコアを確認することができます。

青枠の数字はチップを表し、赤枠の数字は倍率を表します。

各ラウンドの終了時に、残りの手数と利息($5毎に$1の利息がもらえます)が計算され、チップに換算されます。

プレイヤーはショップで、貯まったコインを使ってさまざまな種類の機能カードを購入することができ、次のラウンドで使用することで、ゲームに予期せぬ変化をもたらします。

【デッキとスペシャルカード】

ポーカーカード:通常の52枚のカードに加えて、さまざまな効果を持つエディション、エンハンスメント、シールなどの修飾カードが10種類以上あり、これらのカードの所持枚数に制限はありません。

ジョーカーカード:ゲームには150枚のジョーカーカードがあり、それぞれにチップの増加やマルチプライヤーなどのユニークな効果があります。

各ラウンドには専用のジョーカースロットがあり、プレイヤーは最大5枚のジョーカーカードを置くことができ、十分な残高があれば既存のジョーカーカードを売買して、次のレベルの戦略を調整することができます。

バウチャー:このカードは手数を永続的に増やしたり、ショップで割引を受けたりなど、ラウンドを経ても減らないパッシブな効果を持っています。

バウチャーの保有枚数に上限はありません。

価格は通常のカードに比べると高価です。

タロットカード:ラウンド毎に独立した場所に置かれる消耗品のカードで、プレイヤーはスロットに2枚のタロットカードを置くことができますが、状況によってはスロット数が変動することがあります。

タロットカードは、カードのスートを変換したり、カードの枚数を減らしたり、複製したりと、プレイヤーの既存のデッキを変更するために使用することができます。

惑星カード:消耗品で、使い切ると破棄されます。

惑星カードは、カードの組み合わせをアップグレードしたり、さまざまなタイプのカードの倍率を上げるために使用できます。

スペクトルカード:消耗品で、使い切ると破棄されます。

スペクトルカードの効果は非常に強力ですが、不安定な副作用もあるため、使用には注意が必要です。

【ゲームの難易度】

このゲームには15種類のプレイ方法があり、それぞれ8ラウンドをクリアする必要があります(ラウンドごとに難易度が上がります)。

各難易度にはスモールブラインド、ビッグブラインド、ボスブラインドのレベルがあります。

また、一度もゲームをスキップすることなく、24連勝を達成することでエンドレスモードが解放されます。

各ボスブラインドレベルにはそれぞれ制約があり、ボスブラインドをクリアすると、アンティが1ラウンドにつき1ポイントずつ上がり、それに応じてすべてのブラインドレベルの難易度が上がるのはもちろん、レベルクリアに必要なスコアもどんどん高くなっていくので、プレイヤーは十分な準備と戦略を立てて臨まなければなりません。

予約はこちら: https://bit.ly/3VOZ1ou

(C) 2024, Playstack and LocalThunk, all rights reserved. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 基本的なゲームプレイとカード公開!GSE「Balatro」 appeared first on Dtimes.