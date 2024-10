NiziUが PEANUTS 75周年アンバサダーに就任！PEANUTS Fun Times With NiziU

ソニー・クリエイティブプロダクツはPEANUTSコミック誕生75周年を祝うアンバサダーに、大人気ガールズグループNiziUが就任しました。

PEANUTS Fun Times With NiziU

ソニー・クリエイティブプロダクツはPEANUTSコミック誕生75周年を祝うアンバサダーに、大人気ガールズグループNiziUが就任しました。

アンバサダーの就任を記念して、本日2024年10月7日「PEANUTS Fun Times With NiziU」特設サイトがオープンし、NiziUメンバーによるアンバサダー就任コメント映像を公開しました。

PEANUTSは2025年10月2日(木)にコミック誕生75周年を迎えます。

日本では2024年10月2日(水)から2026年10月2日(金)までをアニバーサリー期間として設定し、約2年間をかけて75周年をお祝いしていきます。

その1年目の年にNiziUがアンバサダーとしてPEANUTSの魅力を発信し、75周年を盛大に盛り上げていきます。

■PEANUTS Fun Times With NiziU

子どもの頃から、いつもみんなのそばにあったPEANUTS。

スヌーピーやチャーリー・ブラウンなどのあたたかいストーリーに、たくさんの笑顔をもらってきた人は多いでしょう。

NiziUも同じように、明るく元気にファンのみなさんのそばに寄り添い、友達や仲間と一緒にいることで生まれる安心感やつながりを大切にしてきました。

そんなNiziUと、長年多くの方に愛され続けてきたPEANUTSが、「PEANUTS誕生75周年のアンバサダー就任」として今回タッグを組むことになりました。

今回のPEANUTSとNiziUのコラボレーションでは、「PEANUTS Fun Times With NiziU」というテーマのもと、“悩みや不安、ちょっと落ち込む日だってあるけど君が一緒なら、毎日が最高の日になる。

”そんなメッセージを、これからPEANUTSとNiziUで一緒にお届けしていきます。

今後、NiziUはPEANUTSコミック誕生75周年のアンバサダーとして、日本国内のファンに向けて、アニバーサリーソングや映像コンテンツなど多岐に渡るファンが楽しめるコンテンツを続々と発表予定です。

PEANUTS Fun Times With NiziU特設サイト

https://www.snoopy.co.jp/75th/niziu

