市原隼人が“天才詐欺師”に！政府も絡む巨額詐欺師たちの欺き合いが今、始まる：ダブルチート 偽りの警官 Season2
「WOWOW×テレビ東京 共同製作連続ドラマ ダブルチート 偽りの警官 Season2」(毎週日曜深夜1時50分〜)を放送！
※「TVer」で、各話地上波放送1週間前より先行配信中！
【動画】市原隼人が“天才詐欺師”に！政府も絡む巨額詐欺師たちの欺き合いが今、始まる
詐欺師を欺き、悪を裁く詐欺師“K”の顔を持つ多家良（向井理）は警察に追われる身となり、謎のサロンの主催者・海藤（陣内孝則）からも命を狙われる。
多家良の身を案じる捜査二課のひかり（内田理央）は、彼の相棒だった矢柴（荒川良々）を訪ねるが、同じ頃、海外拠点の特殊詐欺で逮捕歴がある田胡（市原隼人）が、多家良の前に現われる。
果たして田胡の目的とは…？予測不能のクライムサスペンスが幕を開ける――。「ネットもテレ東」「TVer」で！
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第1話 振り返り
詐欺師を欺き、悪を裁く詐欺師“K”の顔を持つ多家良（向井理）は警察に追われる身となり、謎のサロンの主催者・海藤（陣内孝則）からも命を狙われる。
多家良の身を案じる捜査二課のひかり（内田理央）は、彼の相棒だった矢柴（荒川良々）を訪ねるが、同じ頃、海外拠点の特殊詐欺で逮捕歴がある田胡（市原隼人）が、多家良の前に現われる。
果たして田胡の目的とは…？予測不能のクライムサスペンスが幕を開ける――。「ネットもテレ東」「TVer」で！
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