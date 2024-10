DXTEENが10月3日LINE CUBE SHIBUYA、10月6日なんばHatchにて、『2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR ENCORE SHOW ―THE QUEST ▶︎▶︎ REPLAY―』を開催した。本記事では、10月3日LINE CUBE SHIBUYA公演のオフィシャルレポートをお届けする。

デビューから1周年を迎え、6月に初のワンマンライブツアー『2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR ~START OF THE QUEST~』を完走したDXTEEN。そのアンコール公演となる『2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR ENCORE SHOW ―THE QUEST ▶︎▶︎ REPLAY―』が、10月3日LINE CUBE SHIBUYA、10月6日なんばHatchにて開催され、大盛況のうちに幕を閉じました。

ここでは10月3日LINE CUBE SHIBUYA公演をレポートします。

興奮冷めやらぬ会場を煽るOPENINGと共に全員がステージに立つと、割れんばかりの歓声があがり、1曲目から激しくダークな空気感をまとう『モグモグ(Yum Yum)』がスタート。寺尾の妖艶な歌声とセクシーなダンスで魅了していく『Switch』、そしてNICO(ファンネーム)のコールが大きく響く爽やかな『Dive』と、曲ごとに全く違う表情を見せ、序盤から彼らのレンジの広さを証明。

個性的な自己紹介を経て会場をアットホームな空気で包み込むと、田中が「みんなが大好きな曲です!」と声をかけ『Brand New Day』を披露。デビュー曲でもあるこの曲を、フレッシュさを保ちつつ、パフォーマンスを成熟させさらに深みのある曲として届ける姿に成長を感じさせてくれます。さらにステージには雲が出現し、まるで空にいるような演出のなか『First Flight』をドラマティックに歌い上げ、『Come Over』では谷口が歌詞を変え「こっちおいで」、田中が「会いたかったぞ!」と叫ぶと会場が大きく沸き、会場はひとつに。メンバーそれぞれの表情管理が行き届いているからこそできる、より没入感のあるパフォーマンスに、6人の実力が上がっていることを実感する瞬間でした。

『Stars』『Snowin‘』『Firework』『Next』をリミックスバージョンで特別にメドレーにし、いつもとは違った雰囲気で楽曲を届けると、彼らがデビューから1年と少しの間に、四季折々をそれぞれの楽曲とともに過ごしてきたことを感じさせてくれます。どの曲もとても楽しそうに、嬉しそうに歌うメンバーがとても印象的。かと思えばダンスブレイクで揃ったダンスを見せてくれるそのギャップも彼らの大きな魅力です。

福田、寺尾、大久保がマイクスタンドを前に『LA・LA・LA LOVE SONG』のカバーを歌い始めると、ものすごい大きな歓声が上がるも、3人の美しい歌声が響き渡るとNICOたちがしっかりと聴き入るシーンも。それぞれの色が異なる歌声と美しく重なった後、NICOに感想を求め、大きな拍手があがると、福田と大久保が「やったー!」と無邪気に喜び、その姿を微笑ましく見守る寺尾の姿が。寺尾が「息が止まるくらい甘い口づけをしよう」という歌詞が好きだと言うと、福田が「甘い口づけ、してみたいっすよね」と返し、大久保が「キスしちゃえば⁉」とまさかの無茶振り。会場がざわつく中ふたりがキスしそうになるのを大久保が止めるという寸劇に会場は笑いに包まれました。

後半は谷口、平本、田中の3人が登場し、彼らがリリックを新しく書き下ろしたラップで攻撃的に攻め、『Dance On Open World』のダンスブレイクでは、いつもとは異なるメロディとコレオでグレードアップさせ、つねに進化していくことを証明してくれました。

アンコールではそれぞれがNICOへの感謝と愛を伝え、平本は年明けに『LAPOSTA 2025』で東京ドームに立つことに触れ、「ドームでもDXTEENの存在感がしっかりと出せるグループにしたいと思っています!」と高らかに宣言。大久保は「ほかにカッコいいボーイズグループはたくさんいますが、よそ見しちゃだめです!」とかわいらしく注意し、福田は「僕のことを好きでいてくれる人が1人になったとしても幸せを届けます」と愛を伝えました。

デビュー後、つねに様々な楽曲とパフォーマンスでさらなる可能性を感じさせてくれるDXTEEN。12月4日には4TH SINGLE『Level Up』のリリースも改めてメンバーから発表され、タイトル通り、レベルアップし続けることを確信させてくれるライブとなりました。

また、7月にリリースした1ST ALBUM『 Quest』初回盤にボーナストラックとして収録されている、メンバー6名が作詞に参加した「Always」がDXTEENの結成日である10月28日(月)0:00より、各種音楽配信サービスにてデジタル配信されることが決定しました。こちらもぜひお楽しみに!