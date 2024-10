Gooogleが、2024年4月にカリフォルニア州でニュース配信をブロックしたのに続き、「リンク税」を課す法案の審議が進められているニュージーランドで、法律成立時にはGoogle検索・Googleニュース・Discoverからニュース記事へのリンクを削除する方針を明らかにしました。Google New Zealand Blog: Addressing the Fair Digital News Bargaining Bill

https://newzealand.googleblog.com/2024/10/addressing-fair-digital-news-bargaining.htmlGoogle says it will stop linking to New Zealand news if proposed new law passed | Reutershttps://www.reuters.com/business/media-telecom/google-says-it-will-stop-linking-new-zealand-news-if-proposed-new-law-passed-2024-10-04/法案は「Fair Digital News Bargaining Bill」と呼ばれるもので、成立した場合、Googleはニュース記事へリンクした場合に料金の支払いが必要となります。このため、もし当該法案が法律として成立することがあった場合、ニュージーランドではGoogle検索、Googleニュース、Discoverからニュースへのリンクを削除することで対応するとGoogleは表明しました。Googleは、ニュージーランドのニュース配信社の95%以上を対象としたGoogleニュースショーケースを展開して、年間数百万ドル(数億円)を支払っており、「ニュージーランドのニュースエコシステムに貢献している」と主張。前例として、カナダでは2023年に「リンク税」を支払う協定を結ぶよう奨励する法律が成立し、Googleがニュースへのリンクを削除。FacebookとInstagramがカナダでのニュース配信を停止、「ニュースを掲載したら収益を分けろ」とする法案に反発 - GIGAZINEその後、FacebookとInstagramもニュースへのリンクを取りやめています。FacebookとInstagramがカナダでのニュース配信を停止、「ニュースを掲載したら収益を分けろ」とする法案に反発 - GIGAZINEなお、Googleは財政支援を行うことでカナダ政府と合意し、ニュース配信を再開しています。Googleが年間1億ドルを支払ってニュース配信を再開することでカナダ政府と合意 - GIGAZINE