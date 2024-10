【SAA.45 キャバルリー 7 1/2インチ カスタム【エアーリボルバー プロ】】10月23日 発売予定価格:21,780円

東京マルイは、エアーリボルバー「SAA.45 キャバルリー 7 1/2インチ カスタム【エアーリボルバー プロ】」を10月28日に発売する。価格は21,780円。

本製品は、「キャバルリー」と呼ばれるバレル長7.5インチのSAA.45をベースに、真鍮色のトリガーガードとグリップフレーム、そして木目塗装のメダリオン付きウッドタイプグリップを採用したカスタムモデルを、1発ごとに手動で発射準備を行なう、手軽なエアーコッキングモデルで商品化したもの。

BB弾をセットしたカートリッジを、ハーフコック状態で1発ずつシリンダーにセット。本モデルならではのリロードが楽しめ、またカートリッジはエジェクターロッドで1発ずつ取り出すことができる。

内部フレームには、金属パーツを使用することで剛性をアップし、ハンマーコック時の歪みを解消。弾に回転をあたえることで、少ないパワーで遠くまでBB弾を飛ばすことができる可変ホップアップシステムを搭載しており、0.12gまたは0.2gのBB弾に合わせて、ホップのかかり具合が調整できる。

トリガー上部に、ネジを模したセフティを搭載。フルコック時にセフティを押し込むことで、トリガーとハンマーがロックされ、BB弾を1発ずつ装填できるカートリッジが6発分付属。フルコックによってシリンダー内で弾頭部が可動し、命中精度がアップする。

「SAA.45 キャバルリー 7 1/2インチ カスタム【エアーリボルバー プロ】」

種類:ハンドガン(リボルバー) 全長:330mm 銃身長:70mm 重量:446g(空のカードリッジをセットした場合) 使用弾丸:6mm BB(0.12g~0.2g) 動力源:無し(手動) 装弾数:6発 対象年齢:10歳以上

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.