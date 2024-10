ILLIT、2ndミニアルバム「I′LL LIKE YOU」トラックリストを公開

ILLITのニューミニアルバムのタイトル曲は「Cherish(My Love)」だ。本日(7日)0時、ILLITは公式SNSを通じて2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」のトラックリストを公開した。これによると、ニューミニアルバムにはタイトル曲「Cherish(My Love)」を含む、アルバムのタイトルと同名の収録曲「I'll Like You」「IYKYK (If You Know You Know)」「Pimple」「Tick-Tack」など、計5曲が収録される。楽曲のタイトルから、ハツラツとした彼女たちの姿が感じられる。

「Cherish(My Love)」には「あなたの気持ちは気になるが、それよりあなたを好きな自分の気持ちが大切だ」というILLITの堂々とした魅力が盛り込まれている。後悔なく自身の感情に従って動くことが最も重要な少女の姿が歌詞に現れ、彼女たちの前進した態度を感じることができる。タイトル曲の他にも、各トラックには瞬間に没頭する少女が親しくなりたい「あなた」に会って自分の気持ちについて悩むが、結局自分の気持ちを信じ、「あなた」に直進するというILLITの率直な一面が確認できる。トラックリストのデザインイメージも興味深い。青い芝生にキックボードが置かれた背景は、彼女たちの自由奔放で純粋な一面を思い出させる。可愛らしく、各曲の個性を反映したフォントのデザインは、彼女たちが披露する楽曲に対する関心を高めた。これに先立ち、ILLITはグループのアイデンティティを表現したブランドフィルムを皮切りに、「WITH」「TO」「BETWEEN」の3つのバージョンのコンセプトフォトとフィルムを公開し、ファンの期待を高めた。また、13日にはハイライトメドレーが公開される予定だ。所属事務所のBELIFT LABは「『何が起こってもあなたのことが好きになると思う(I'LL LIKE YOU)』というILLITの強い意志と同じくらい、自信が込められた楽曲だ」とし「タイトル曲だけでなく、収録曲すべてに力を入れたので、期待してほしい」と伝えた。ILLITの2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」は21日午後6時、全世界で同時発売される。