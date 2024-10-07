ITZY、先輩Stray Kids チャンビンとコラボ！ニューミニアルバム「GOLD」予告映像を公開
ITZYは最近、ニューミニアルバム「GOLD」の発売に先立ち、公式SNSチャンネルを通じてトラックリスト、トレーラー、コンセプトフォトなどの予告コンテンツを公開した。本日（7日）の0時には、新曲に収録されている6つのトラックを先に確認できる「IMAGINARY TRACK」映像を公開した。
ニューミニアルバムにはデビュー以降、初めて披露するダブルタイトル曲「GOLD」と「Imaginary Friend」をはじめとして、「Bad Girls R Us」「Supernatural」「FIVE」「VAY（Feat. チャンビン of Stray Kids）」が収録されている。また、5人のメンバーの声で完成させた前作「BORN TO BE」のタイトル曲「UNTOUCHABLE」、収録曲「BORN TO BE」「Mr. Vampire」「Dynamite」「Escalator」のファイナルバージョンまで、合計11曲が収録されている。
K-POPのヒットメーカーであるライアン・チョン、アメリカの有名プロデューサーのDem Jointzがタイトル曲の作業に参加し、人気作詞家のチョ・ユンギョン、バン・へヒョンなど有名な作家陣が加わり、完成度を高めた。6番目のトラック「VAY（Feat. チャンビン of Stray Kids）」は、Stray Kidsのチャンビンが曲作業とフィーチャリングを担当した。世界28の地域、計32回の2回目のワールドツアー「BORN TO BE」を終えて、新作「GOLD」をリリースする彼女たちが、アルバムのタイトルのようにまぶしい活躍をすると注目が集まる。
ITZYのニューミニアルバム「GOLD」は10月15日の午後6時、正式に発売される。当日の午後5時には、カムバック記念カウントダウンライブを行い、ファンとコミュニケーションする。
ITZY <GOLD> IMAGINARY TRACK #1https://t.co/imTjfPOr26- ITZY (@ITZYofficial) October 6, 2024
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