ITZY、先輩Stray Kids チャンビンとコラボ！ニューミニアルバム「GOLD」予告映像を公開

ITZYが、ニューミニアルバムのプレビュー音源コンテンツを公開し、カムバックに対する期待を高めた。ITZYは最近、ニューミニアルバム「GOLD」の発売に先立ち、公式SNSチャンネルを通じてトラックリスト、トレーラー、コンセプトフォトなどの予告コンテンツを公開した。本日(7日)の0時には、新曲に収録されている6つのトラックを先に確認できる「IMAGINARY TRACK」映像を公開した。

グルーブ感があり、リズミカルなメロディからビート感あふれるサウンドまで、多彩な雰囲気を盛り込んだ6曲の一部をinstrumentalで公開した。各曲のムードに合うそれぞれのイラストと効果で面白さを高め、聞けば聞くほど魅了される音楽がニューアルバムに対する関心を高めた。ニューミニアルバムにはデビュー以降、初めて披露するダブルタイトル曲「GOLD」と「Imaginary Friend」をはじめとして、「Bad Girls R Us」「Supernatural」「FIVE」「VAY(Feat. チャンビン of Stray Kids)」が収録されている。また、5人のメンバーの声で完成させた前作「BORN TO BE」のタイトル曲「UNTOUCHABLE」、収録曲「BORN TO BE」「Mr. Vampire」「Dynamite」「Escalator」のファイナルバージョンまで、合計11曲が収録されている。K-POPのヒットメーカーであるライアン・チョン、アメリカの有名プロデューサーのDem Jointzがタイトル曲の作業に参加し、人気作詞家のチョ・ユンギョン、バン・へヒョンなど有名な作家陣が加わり、完成度を高めた。6番目のトラック「VAY(Feat. チャンビン of Stray Kids)」は、Stray Kidsのチャンビンが曲作業とフィーチャリングを担当した。世界28の地域、計32回の2回目のワールドツアー「BORN TO BE」を終えて、新作「GOLD」をリリースする彼女たちが、アルバムのタイトルのようにまぶしい活躍をすると注目が集まる。ITZYのニューミニアルバム「GOLD」は10月15日の午後6時、正式に発売される。当日の午後5時には、カムバック記念カウントダウンライブを行い、ファンとコミュニケーションする。