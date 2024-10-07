【弥彦競輪 寛仁親王牌10.17開幕】初日3競走の想定番組発表
JKAは7日、弥彦競輪場で17〜20日に開催される「第33回寛仁親王牌 世界選手権トーナメント」の日本競輪選手会理事長杯（初日12R）、特別選抜予選（同10、11R）の想定番組を発表した。
▽初日12R・日本競輪選手会理事長杯
（1）松浦悠士（33）広島98期
（2）真杉 匠（25）栃木113期
（3）深谷知広（34）静岡96期
（4）山口拳矢（28）岐阜117期
（5）佐藤慎太郎（47）福島78期
（6）河端朋之（39）岡山95期
（7）脇本雄太（35）福井94期
（8）菊池岳仁（24）長野117期
（9）清水裕友（29）山口105期
▽初日10R・特別選抜予選
（1）新山響平（30）青森107期
（2）郡司浩平（34）神奈川99期
（3）寺崎浩平（30）福井117期
（4）久米康平（33）徳島100期
（5）岩本俊介（40）千葉94期
（6）島川将貴（30）徳島109期
（7）平原康多（42）埼玉87期
（8）村田祐樹（26）富山121期
（9）松井宏佑（32）神奈川113期
▽初日11R・特別選抜予選
（1）南 修二（43）大阪88期
（2）荒井崇博（46）長崎82期
（3）北井佑季（34）神奈川119期
（4）佐々木悠葵（29）群馬115期
（5）古性優作（33）大阪100期
（6）太田竜馬（28）徳島109期
（7）山田庸平（36）佐賀94期
（8）雨谷一樹（34）栃木96期
（9）守沢太志（39）秋田96期