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　JKAは7日、弥彦競輪場で17〜20日に開催される「第33回寛仁親王牌　世界選手権トーナメント」の日本競輪選手会理事長杯（初日12R）、特別選抜予選（同10、11R）の想定番組を発表した。

▽初日12R・日本競輪選手会理事長杯

（1）松浦悠士（33）広島98期

（2）真杉　匠（25）栃木113期

（3）深谷知広（34）静岡96期

（4）山口拳矢（28）岐阜117期

（5）佐藤慎太郎（47）福島78期

（6）河端朋之（39）岡山95期

（7）脇本雄太（35）福井94期

（8）菊池岳仁（24）長野117期

（9）清水裕友（29）山口105期

▽初日10R・特別選抜予選

（1）新山響平（30）青森107期

（2）郡司浩平（34）神奈川99期

（3）寺崎浩平（30）福井117期

（4）久米康平（33）徳島100期

（5）岩本俊介（40）千葉94期

（6）島川将貴（30）徳島109期

（7）平原康多（42）埼玉87期

（8）村田祐樹（26）富山121期

（9）松井宏佑（32）神奈川113期

▽初日11R・特別選抜予選

（1）南　修二（43）大阪88期

（2）荒井崇博（46）長崎82期

（3）北井佑季（34）神奈川119期

（4）佐々木悠葵（29）群馬115期

（5）古性優作（33）大阪100期

（6）太田竜馬（28）徳島109期

（7）山田庸平（36）佐賀94期

（8）雨谷一樹（34）栃木96期

（9）守沢太志（39）秋田96期