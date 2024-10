ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は「すみっコぐらし」収納に便利なスタンドバスケットを紹介します☆

ベルメゾン「すみっコぐらし」収納に便利なスタンドバスケット

価格:各3,990円(税込)

サイズ:幅約33×奥行約23×高さ約36cm(バスケット深さ30cm)

耐荷重量:約5kg

仕様:外側ポケット付

カラー:ブルー系、ベージュ系

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

散らかりがちな小物をお片付けできる、「すみっコぐらし」のスタンドバスケットがベルメゾンから登場!

いろいろ収納出来て、お部屋がすっきり片付きます。

ラインナップはお部屋のテイストに合わせて選べる、ブルー系とベージュ系。

どちらもお部屋をかわいらしく彩ります☆

ブルー系

ブルー系は、「とかげ」と「とかげのおかあさん」のほのぼのとしたイラストをデザイン。

爽やかな色味で、お部屋を明るく演出します!

ナチュラルな素材感で、お部屋のインテリアにもなじみやすいです。

ベージュ系

落ち着いた雰囲気のベージュ系。

「すみっコ」たちがコーヒーやスイーツを楽しむ「コーヒースタンド」デザインが使用されています☆

スタンドバスケットの表側には大きめのポケット付き。

散らかりがちな小物も整理整頓できて、お部屋がすっきり片付きます。

使わないときは平たくコンパクトにたためるので場所を取りません。

取り外し可能な底板が付いているため、物を入れてもしっかりと安定感があります。

また、内側はコーティング素材を使用しているので、汚れたらサッと拭き取り可能です。

リビングなどちょっとしたスペースに置けるサイズながら、A4サイズがしっかりと収まります☆

部屋のお片付けに活躍してくれる、折りたたみ可能な「すみっコぐらし」の収納バスケット。

「すみっコぐらし」収納に便利なスタンドバスケットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

