À±¤Î½Ö¤¯Ìë¶õ¤òÁö¤ëÎó¼Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥é¡¦¥á¥¾¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ö¥ô¥©¥ó ¥É¥¥ ¥Î¥¨¥ë¡×

ラ・メゾン・デュ・ショコラは、2024年クリスマスコレクション「ヴォン ドゥ ノエル」を2024年11月上旬より各店舗及びオンラインブティックにて発売予定です。

ラ・メゾン・デュ・ショコラは、2024年クリスマスコレクション「ヴォン ドゥ ノエル」を2024年11月上旬より各店舗及びオンラインブティックにて発売予定。

旅日記を綴るニコラの導き手となる羅針図を模した特別アートピース「ノエル ダン ル ヴォン」に代表されるコレクションは、旅をイメージする星の瞬く夜空を走る列車が描かれた限定デザインのパッケージで構成されています。

星が散りばめられた羅針図型のアドベントカレンダー「カレンダー ヴォン ドゥ ノエル」は、2024年11月1日(金)より予約受付予定です。

他、羅針図型のミニアートピース「ブシェ ヴォン ドゥ ノエル」、2種のコレクション限定レシピを定番レシピと共に楽しめるギフトボックス「コフレ ヴォン ドゥ ノエル」、アーモンドやヘーゼルナッツチョコレートとプラリネをコレクションデザインのギフトボックスに詰合せた「クラカン ヴォン ドゥ ノエル」、コレクションのメイン素材クルミを使った限定レシピの「タブレット ヴォン ドゥ ノエル」、クリスマスモチーフを象ったチョコレート「フリチュール ヴォン ドゥ ノエル」を展開します。

また、この時期だけの限定パティスリー「ビュッシュ ドゥ ノエル」は、チョコレートとプラリネの2種に加えて、特別版「ビュッシュ ローズ デ ヴォン」を松屋銀座店限定にて30個限定で販売します。

▼コレクション限定レシピ

■ガナッシュ バリ

ココヤシやクローブ、マンゴスチン、ドリアンの木陰でカカオが花を咲かせる熱帯地方には、珠玉のカカオ豆があります。

未知のものを追い求め続けるニコラ・クロワゾーは、この稀少なカカオ*を発掘し、バリ島のピュアオリジンカカオの奔放な味わいをカカオ68%のダークガナッシュに封じ込めています。

チョコレートのアロマを存分に引き出すために、このガナッシュでは生クリームに代えて水を使っています。

柔らかくてとろけるようで、まろやかさと長い余韻を楽しめるチョコレートは、ほんのり酸味のある黄色い果実とカカオのニュアンスが感じられます。

バリのカカオ産地としての存在感が強く印象付けられる味わいです。

*この最上のカカオは、インドネシアのバリ島西部のジュンブラナ県でカカオを栽培し、2023年のカカオ・オブ・エクセレンス銀賞を受賞したバリのケルタ・セマヤ・サマニヤ協同組合のものです。

貴重で高品質なカカオを送り出しているその産地では、バリ島の伝統的農業にのっとり、農家がさまざまな森林農業のシステムを活用してカカオを育てています。

カカオ・オブ・エクセレンス賞は2009年来、優れた品質とアロマの広がりを併せ持つ並外れたカカオの生産者を表彰しています。

■プラリネ ノワ&ヴァニーユ

これまでにココナッツやカシューナッツ、ピーカンナッツなど様々なナッツが登場し、まだ扱っていないクルミが次の候補に挙がります。

キャラメリゼしたアーモンドのプラリネとクルミのペーストに、マダガスカル産バニラ入りのダークガナッシュが甘みを添える味わいに、クルミ特有の渋味のことは忘れて満喫出来ます。

2層仕立てで、プラリネの粒感のあるテクスチャーがミルキーなチョコレートのバニラの風味を引き立てます。

最大限に魅力を表現されたクルミは、やみつきになる美味しさで、これまで扱っていない素材使いの特別感がクリスマスにぴったりです。

【2024年クリスマスコレクション「ヴォン ドゥ ノエル」 商品ラインナップ】

■カレンダー ヴォン ドゥ ノエル

12月1日からイブまでの24日間、ショコラを味わいながらカウントダウンするアドベントカレンダー。

星降る夜空を眺める楽しみと共に、プラリネやキャレデマンなど15種の味わいを楽しめます。

200g 税込12,636円

■ブシェ ヴォン ドゥ ノエル

カカオ56%のダークチョコレートと33%のホワイトチョコレートの羅針図を重ねた、アーモンド&ヘーゼルナッツのプラリネと、細かく刻んだクルミ入りのペースト、マダガスカル産バニラとクレープダンテル入りのブシェ。

100g 税込5,940円

■コフレ ヴォン ドゥ ノエル

コレクション限定デザインでドレスアップしたギフトボックスに、2種の限定レシピと定番人気のレシピを収めた詰合せ。

S1(16粒) 税込6,750円 S2(24粒) 税込9,288円 S3(40粒) 税込14,472円

■クラカン ヴォン ドゥ ノエル

アマンダス、アヴェリナスと、アーモンド&ヘーゼルナッツのプラリネ2種、スティック状のプラリネ2種を詰合せたアソート。

240g 税込7,776円

■フリチュール ヴォン ドゥ ノエル

毎年定番の星やツリーなどクリスマスモチーフを象ったダークとミルクのチョコレート。

150g 税込3,780円

■タブレット ヴォン ドゥ ノエル

クルミとクレープダンテル入りのミルクチョコレートのタブレット。

98g 税込3,078円

■ビュッシュ ローズ デ ヴォン<松屋銀座店限定販売の特別限定ビュッシュ>

※30個限定販売

クルミとチョコレートとバニラが斬新で繊細な味わいをもたらすコレクション限定の特別ビュッシュ。

クルミ入りの軽やかなビスキュイに覆われたクルミのプラリネは、キャラメリゼしたクルミの食感に加え、たっぷりのダークチョコレートのムースと一緒に、ミルクチョコレート&バニラのクレムーで構成されています。

バニラで甘みを添え、ほんのり塩を利かせたクルミが食感のアクセントとなり、バリ島のピュアオリジンカカオを使ったチョコレートの力強さと、甘さ、軽やかさがクリスマスのひとときを贅沢に彩る、特別感溢れるビュッシュ ドゥ ノエル。

6人用サイズ(本体部分 25.5×7.3cm) 税込21,600円

■ビュッシュ ドゥ ノエル カラカス

アーモンドとチョコレートの生地に、濃厚なチョコレートクリームや、さくさくしたクッキー、ムースを重ねて、艶やかなグラサージュで仕上げたクラシックなチョコレートケーキ。

4人用サイズ(13×8.5cm) 税込6,588円

■ビュッシュ ドゥ ノエル プラリネ

ヘーゼルナッツの生地に、ジャンデュジャやプラリネムースとバニラクリーム、チョコレートムースを重ねた、ヘーゼルナッツとアーモンドの豊かな風味を楽しめるチョコレートケーキ。

4人用サイズ(13×8.5cm) 税込6,588円

■特別限定アートピース「ノエル ダン ル ヴォン(非売品)」

熟練のショコラティエによって全て手作りされ、1週間の製作期間を要する限定アートピース「ノエル ダン ル ヴォン(非売品)」をコレクション販売期間中にラ・メゾン・デュ・ショコラ 丸の内店にて展示予定です。

<店舗情報>

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 丸の内店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル1階

TEL:03-3201-6006

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 松屋銀座店

〒104-8130 東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 地下1階

TEL:03-3562-7707

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 六本木ヒルズ店

〒106-6108 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズウェストウォーク2階

TEL:03-3478-7530

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン新宿店

〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿2階

TEL:03-6457-7596

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 新宿小田急店【9月21日(土)リニューアルオープン】

〒160-8001 東京都新宿区西新宿1-5-1 小田急百貨店新宿店地下1階

TEL:03-6279-0626

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 虎ノ門ヒルズ店

〒105-6390 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー1階

TEL:03-6550-9736

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋店【改装休業中】

〒171-8569 東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店 西武食品館地下1階(南B9)

TEL:03-5843-3703

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 横浜タカシマヤ店

〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜高島屋地下1階 フーディーズポート2

TEL:045-565-5727

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 名古屋松坂屋店【10月2日(水)グランドオープン】

〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3-16-1本館地下1階

TEL:052-228-1872

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 梅田阪急店

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店地下1階

TEL:06-6313-1598

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 大阪タカシマヤ店

〒542-8510 大阪府大阪市中央区難波5-1-5 大阪タカシマヤ地下1階

TEL:06-6632-9514

オンラインブティック: https://www.lamaisonduchocolat.co.jp

