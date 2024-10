足場・高圧洗浄機を使わないSKAT工法！スカットジャパン 外壁洗浄専門店「スカッと」

外壁洗浄サービスのフランチャイズ事業を行うスカットジャパンが運営する外壁洗浄専門店「スカッと」は、全国15店舗へと拡大し、今回2024年10月1日(火)に沖縄県にも進出しました。

外壁洗浄専門店「スカッと」

サービス名 : 外壁洗浄専門店・スカッと

提供時間 : 平日・土日祝 9:00〜18:00(休日は店舗ごとに異なる)

詳細(申込方法): ホームページから、もしくは各店舗Instagramアカウントにて

URL : https://skat-jp.com

外壁洗浄サービスのフランチャイズ事業を行うスカットジャパンが運営する外壁洗浄専門店「スカッと」は、全国15店舗へと拡大し、今回2024年10月1日(火)に沖縄県にも進出。

今回の店舗拡大では、台風被害のために外壁汚れにお困りの方が多い沖縄県で、積極的に受注を行う。

同時に、沖縄県独特の外壁材に対しても【外壁洗浄専門店・スカッと】の工法や洗浄剤が効果的であることをPRするのも狙いです。

【外壁洗浄専門店・スカッと】のフランチャイズは、2024年12月31日までが第1次募集となっており、その後は第2次募集を開始し、さらなるサービスの拡大を行なっていきます。

■外壁洗浄専門店・スカッとについて

独自のSKAT工法による外壁洗浄サービスで、これまでの外壁洗浄の常識を覆し、外壁リフォームにかかるコストを大幅にカット。

足場・高圧洗浄機を使用しないこの工法で「早い!安い!綺麗!」を実現。

