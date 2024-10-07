アバック8店舗で、デノン13.4ch AVアンプ「AVC-A10H」特別試聴会
アバックは、デノンの最新AVアンプ「AVC-A10H」(77万円・10月下旬発売)のサウンドを体験できるイベントを、全国のアバック8店舗で開催する。事前予約制で、専用フォームからの申し込みが必要。
イベント当日はデノン専任スタッフが登壇し、最適な環境でじっくり体験できるという。アバック鳥取のみ、オーディオビジュアル評論家の潮春男氏が解説者として登壇する。会場とスケジュールは以下の通り。
【スケジュール】 アバック新宿：10月12日(土)
第1部：13時～14時30分 [定員：8名]
第2部：15時30分～17時 [定員：8名]
解説：デノンスタッフ
アバックHT大宮：10月13日(日)
第1部：13時～14時30分 [定員：6名]
第2部：15時30分～17時 [定員：6名]
解説：デノンスタッフ
アバック横浜：10月14日(月)
第1部：13時～14時30分 [定員：6名]
第2部：15時30分～17時 [定員：6名]
解説：デノンスタッフ
アバック鳥取：10月20日(日)
第１部：10時～11時30分 [定員：6名]
第２部：13時～14時30分 [定員：6名]
解説：潮晴男氏
アバック梅田：10月26日(土)
第1部：13時～14時30分 [定員：8名]
第2部：15時30分～17時 [定員：8名]
解説：デノンスタッフ
アバック名古屋：10月26日(土)
第1部：13時～14時30分 [定員：8名]
第2部：15時30分～17時 [定員：8名]
解説：デノンスタッフ
アバック福岡：10月27日(日)
第1部：13時～14時30分 [定員：8名]
第2部：15時30分～17時 [定員：8名]
解説：デノンスタッフ
アバック静岡：11月2日(土)
第1部：13時～14時30分 [定員：8名]
第2部：15時30分～17時 [定員：8名]
解説：デノンスタッフ
AVC-A10Hは、「圧倒的な物量」「特別なオーディオパーツの採用」、「美 細部へのこだわり」、「メイドイン白河工場」の4つを満たした、「Aの銘を冠した妥協無き、第二の旗艦モデル」として開発された、13.4chのAVアンプ。詳細は別記事を参照のこと。