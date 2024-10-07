　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42516.08　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42275.64　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41131.31　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41038.11　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40805.19　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39898.35　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39746.55　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39334.74　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

39332.74　　★日経平均株価7日終値

38758.58　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38740.32　　均衡表転換線(日足)
38483.45　　6日移動平均線
38361.79　　26週移動平均線
38277.28　　75日移動平均線
37896.31　　200日移動平均線
37864.28　　13週移動平均線
37723.91 　　新値三本足陰転値
37618.81　　25日移動平均線
37538.72　　均衡表転換線(週足)
37538.72　　均衡表基準線(日足)
37361.71　　均衡表雲上限(週足)
36977.02　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36635.43　　均衡表雲下限(日足)
36479.04　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36393.83　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35592.26　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35339.27　　ボリンジャー:-2σ(25日)
34923.37　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34664.71　　均衡表雲下限(週足)
34207.49　　ボリンジャー:-3σ(26週)
34199.50　　ボリンジャー:-3σ(25日)
33452.92　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　54.58(前日37.85)
ST.Slow(9日)　　47.09(前日46.13)

ST.Fast(13週)　 73.94(前日67.20)
ST.Slow(13週)　 67.42(前日59.76)

［2024年10月7日］

株探ニュース