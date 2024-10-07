

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42516.08 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42275.64 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41131.31 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41038.11 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40805.19 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39898.35 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39746.55 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39334.74 ボリンジャー:＋1σ(13週)



39332.74 ★日経平均株価7日終値



38758.58 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38740.32 均衡表転換線(日足)

38483.45 6日移動平均線

38361.79 26週移動平均線

38277.28 75日移動平均線

37896.31 200日移動平均線

37864.28 13週移動平均線

37723.91 新値三本足陰転値

37618.81 25日移動平均線

37538.72 均衡表転換線(週足)

37538.72 均衡表基準線(日足)

37361.71 均衡表雲上限(週足)

36977.02 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36635.43 均衡表雲下限(日足)

36479.04 ボリンジャー:-1σ(25日)

36393.83 ボリンジャー:-1σ(13週)

35592.26 ボリンジャー:-2σ(26週)

35339.27 ボリンジャー:-2σ(25日)

34923.37 ボリンジャー:-2σ(13週)

34664.71 均衡表雲下限(週足)

34207.49 ボリンジャー:-3σ(26週)

34199.50 ボリンジャー:-3σ(25日)

33452.92 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 54.58(前日37.85)

ST.Slow(9日) 47.09(前日46.13)



ST.Fast(13週) 73.94(前日67.20)

ST.Slow(13週) 67.42(前日59.76)



［2024年10月7日］



株探ニュース

