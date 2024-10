緑内障早期発見に寄与する最新VR体験も！仙台放送「第2回 健康サポートEXPO東京」

仙台放送は、眼疾患の早期発見に寄与する新しいソリューションを通して、「眼の健康」に対する関心を高めると同時に、様々な社会課題の解決につなげるため、2024年10月9日から幕張メッセで開催される「第2回 健康サポートEXPO東京」に日本生命・ニチイ学館と共同出展します。

仙台放送「第2回 健康サポートEXPO東京」

気づきにくい眼の疾患をいかに早期に発見するかが、あらゆる世代の方が健康で豊かな生活を送るための重要な社会課題となっています。

この社会課題の解決に向けて、仙台放送は視野状態を簡易チェックできるアプリ「メテオブラスターVR」を活用して、眼の健康に対する気づきの機会を提供する活動を進めています。

今回、特にヘルスケア領域での社会実装に向けて、同アプリの最新バージョンを、来場した参加者は無料で体験出来ます。

また仙台放送・日本生命では、本ソリューションを「交通事故ゼロに向けた活動」にも活用しています。

『眼から安全運転、脳から安全運転』をキャッチフレーズに、既に社会実装が始まっているアプリ「運転技能向上トレーニングBTOC」と共に、地方自治体や法人・団体向けに、視野の欠損などを原因とする交通事故の防止につなげる活動にも取り組んでいます。

EXPO初日の10月9日には、仙台放送が制作・放送している脳のトレーニング番組『川島隆太教授のテレビいきいき脳体操』のレギュラー出演者で、「運転技能向上トレーニングBTOC」のCMキャラクターも務める女優・玉田志織さんも会場入りし、最新ソリューションを実際に体験出来ます。

女優・玉田志織さんも来場

■「第2回 健康サポートEXPO東京」

日時: 2024年10月9日(水)から10月11日(金) 10時〜17時

会場: 幕張メッセ ブース番号20-19

