ベルメゾンより、「スヌーピー」デザインのメイクボックスが登場!

小さいコスメや小物はもちろん、高さのあるものも収納できます☆

ベルメゾン「スヌーピー」卓上メイク収納ボックス

価格:16,900円(税込)

サイズ:幅27、奥行26、高さ26.5cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

PFC(PEANUTS FRIENDS CLUB)のメンバーと共同開発した、「メイク道具を収納できるものが欲しい」という声からできたメイクボックスです。

側面やミラー部分には、「スヌーピー」ときょうだいたちの姿が。

要望に応じたインテリアに馴染む本体カラーに、赤いミラーがアクセントになっています。

リクエストの多かったかわいい肉球モチーフの取っ手もポイント。

持ち手付きで好きな場所で使うことができます。

3杯ある引出しには、コスメやメイク道具などの小物を収納できます。

背面には、化粧水のボトルなど、高さのあるものも仕舞えるので便利です。

ミラーは、中にすっきりとしまえます。

両側面にもミラーにも、「スヌーピー」やきょうだいたちのイラストがあしらわれた、PEANUTS FRIENDS CLUBのメンバーと共同開発したメイクボックス。

ベルメゾンの「スヌーピー」卓上メイク収納ボックスは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

