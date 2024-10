ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は「ムーミン」デザインのマイクロファイバーの掛け布団カバーを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」マイクロファイバーの掛け布団カバー

サイズ・価格:

・シングル(約150×210cm)7,990円(税込)

・セミダブル(約170×210cm)8,990円(税込)

・ダブル(約190×210cm)9,990円(税込)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

「ムーミン」のデザインをあしらった、マイクロファイバー素材の掛け布団カバーがベルメゾンに登場!

ふんわりとしたあたたかな肌触りで、心地いい睡眠時間が過ごせます。

カバーデザインは、森の中でベリーを摘んでいる「ムーミン」たちの様子を、プリントで繊細に表現。

「リトルミイ」や「ムーミンパパ」たちも、冬の前にあったか準備をしているほのぼのとするデザインになっています。

裏は、ベリーと「ムーミン」たちをかわいくあしらった柄。

表面と裏面とでニュアンスの違うイラストデザインなのもおしゃれです。

シックな色合いをベースに、寝室のインテリアにも馴染む落ち着いたカラーリングの布団カバーです☆

ふんわりあたたかな肌触りで心地いい寝具。

「ムーミン」デザインのマイクロファイバー掛け布団カバーは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©Moomin Characters TM

