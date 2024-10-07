Âà±¡¤ÎÀïØË¤«¤Ê¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÖX¤Ç½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»¸»¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤â¤¦Ä°¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖZOC¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÀïØË¤«¤Ê¤Î¡Ê26¡Ë¤¬7Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âà±¡¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïØË¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ø¡¡Ï¢Æü¿´ÇÛ¤«¤±¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÌµ»öÂà±¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤â¸½ºß¤âSNS¤Ç¤â¤Ö¤ÃÃ¡¤«¤ì¤Æ¤ë»ä¸«¤Æ¤³¤ó¤ÊÅÛ¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸µµ¤½Ð¤·¤Æ¤Í¡£»ä¤Ï½ý¤Ä¤¯¤³¤È¿Í°ìÇÜÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Î¿É¤µ¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÊÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤ÇPTSD¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»×¤¦¤È»ä¤â¶»¤¬¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡ÖX¤Ç½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»¸»¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤â¤¦Ä°¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ìî¼¡ÇÏ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ø¡¡¤¤â¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÁ°¤Ë¸«¤ÆÍß¤·¤¯¤ÆSNS¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¡µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ªÁ°¤¬¤É¤Ã¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀïØË¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖRepezen¡¡Foxx¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦DJ¤Þ¤ë¤¬¡¢9·î28Æü¤ËÃÎ¿Í½÷À¤Ø¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢30Æü¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£ÀïØË¤Ø¤ÎË½¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ï¡Ö¼«¤é¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Èï³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ªÁê¼ê¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£