GOT7 ヨンジェ、11月2日に東京ファンミーティング開催！サプライズプレゼントも準備

GOT7のメインボーカルを務め、多方面で多彩なソロ活動を展開しているヨンジェが11月2日、東京ファンミーティング「HI MY DEAR」を開催する。最近、ドラマ「善意の競争(原題)」の出演が確定し、約3年ぶりにドラマ復帰するというニュースが伝えられ彼のより多くの魅力を確認できる絶好のチャンスとなっている。彼は8月から9月にかけてタイ、香港などアジアツアー「ONCE IN A DREAM」を盛況のうちに終えたが、残念ながらアジアツアーで会えなかった日本のファンだけのために単独ファンミーティングを開催することが決定した。今回のイベントでは、皆が一緒に笑って楽しめるコンテンツが多様で、サプライズのプレゼントも準備され、多くのファンにとって満足度の高いイベントとなる見通しだ。

日本のファンのために特別に用意されたイベントに足を運んでみてはいかがだろうか。

■イベント概要

「2024 YOUNGJAE FANMEETING IN JAPAN Hi My Dear」

【日時】

2024年11月2日(土)

<1回目>開場 13:00/開演 14:00

<2回目>開場 18:00/開演 19:00



【会場】

Zepp Haneda(東京都大田区)



【チケット料金】

18,000円(税込、全席指定)ドリンク代別途



来場者全員対象ベネフィットあり



主催:ANDBUT COMPANY / NINEONENINE919 / A・R・A



チケット販売 / 詳細ページはこちら



