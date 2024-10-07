箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は７日、第１０１回箱根駅伝予選会（１０月１９日、東京・立川市）に出場する大学、大学院と登録選手を発表した。前回は第１００回記念大会で全国の大学が参加可能だったため、関東学連加盟校以外から１１校が参加し、史上最多の５７校が参加。今回は１４減の４３校が出場する。

各校は１０〜１４人を選手登録。その中から１０〜１２人がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで上位１０校が本戦（来年１月２、３日、東京・大手町〜神奈川・箱根町芦ノ湖往復＝１０区間２１７・１キロ）の出場権を獲得する。前回の本戦で優勝した青学大を始め、上位１０校はシード校。

前回の本戦１１位で、次点でシード権（１０位以内）を逃した東海大は、前回本戦１区５位の兵藤ジュダ（４年）、同９区１１位の竹割真（３年）が登録メンバーから外れた。エースの花岡寿哉（３年）、復調した越陽汰（４年）らを中心に１２年連続５２回目の出場を狙う。

前回の本戦で上位躍進が期待されていたが、１３位に終わった中大は、溜池一太（３年）と吉居駿恭（３年）の主力がメンバー外となった選手層は厚い。岡田開成ら１年生５人がメンバーに名を連ねた。新戦力の勢いで大会最多の９８回目の出場を目指す。

前回２２位の東農大は大エースの前田和摩（２年）が外れる苦しい布陣となった。前田は前回の予選会では日本人トップの１時間１分４２秒と好走し、１０年ぶりの復活出場に貢献。５月の日本選手権１万メートルでは日本歴代５位、日本人学生歴代最高の２７分２１秒５２をマークして３位となり、学生の枠を超えて日本トップクラスの選手に成長した。大黒柱を抜きで、どこまで戦えるか、注目される。

前回本戦１７位の順大は浅井皓貴（４年）、吉岡大翔（４年）ら主力に加え、期待のルーキー永原颯磨ら順当にメンバー入り。６月の全日本大学駅伝関東選考会で１７位と惨敗したが、チーム状況は復調。１４年連続６６回目の出場を目指す。

立川から箱根への道は厳しく、険しい。予選会まで２週間を切り、いよいよ決戦が迫ってきた。

主な大学の登録メンバーは以下の通り。

◆東海大（前回１１位）

五十嵐喬信（４年）

梶谷 優斗（４年）

越 陽汰（４年）

野島 健太（４年）

水野 龍志（４年）

鈴木 天智（３年）

中井 陸人（３年）

花岡 寿哉（３年）

ロホマン シュモン（３年）

可児 悠貴（２年）

南坂 柚汰（２年）

中野 純平（１年）

檜垣 蒼（１年）

平井 璃空（１年）

◆国士舘大（前回１２位）

鈴木 伸弥（４年）

中島 弘太（４年）

生田目 惇（４年）

西田 大智（４年）

ピーター・カマウ（４年）

松井 遼太（４年）

渡辺 大喜（４年）

川勝 悠雅（３年）

瀬川 翔誠（３年）

竹前 光哉（３年）

水野 龍吾（３年）

宮崎 暖大（３年）

横田 星那（３年）

今堀 匡道（１年）

◆中大（前回１３位）

阿部 陽樹（４年）

佐野 拓実（４年）

高沼 一颯（４年）

山平 怜生（４年）

伊東 夢翔（３年）

白川 陽大（３年）

吉中 祐太（３年）

鈴木耕太郎（２年）

本間 颯（２年）

岡田 開成（１年）

佐藤 大介（１年）

七枝 直（１年）

並川 颯太（１年）

原田 望睦（１年）

◆立大（前回１４位）

安藤 圭佑（４年）

稲塚 大祐（４年）

櫻井 駿祐（４年）

林 虎大朗（４年）

山口 史朗（４年）

小倉 史也（３年）

國安 広人（３年）

馬場 賢人（３年）

吉屋 佑晟（３年）

木島 陸（２年）

高田 遥斗（２年）

原田 颯大（２年）

鈴木 愛音（１年）

山下 翔吾（１年）

◆日大（前回１５位）

安藤 風羽（４年）

大橋 優（４年）

岡田 祐太（４年）

大仲 竜平（３年）

鈴木 孔士（３年）

冨田 悠晟（３年）

松村 謙吾（３年）

山口 月暉（３年）

シャドラック・キップケメイ（２年）

高田 眞朋（２年）

山口 彰太（２年）

山口 聡太（２年）

長沢 辰朗（１年）

花輪 琉太（１年）

◆日体大（前回１６位）

石川 龍芽（４年）

植松 孝太（４年）

杉本 訓也（４年）

住原 聡太（４年）

富永 椋太（４年）

西槙 駿祐（４年）

溝上 賢伸（４年）

山口 廉（４年）

山下 大毅（４年）

分須 尊紀（４年）

犬童 慧真（３年）

田島 駿介（３年）

平島 龍斗（３年）

山崎 丞（３年）

◆順大（前回１７位）

浅井 皓貴（４年）

油谷 航亮（４年）

海老澤憲伸（４年）

鬼澤 大樹（４年）

服部 壮馬（４年）

堀越 翔人（４年）

大倉 靖萌（３年）

荒牧 琢登（２年）

児島雄一郎（２年）

小林 侑世（２年）

古川 達也（２年）

吉岡 大翔（２年）

谷本昂士郎（１年）

永原 颯磨（１年）

◆駿河台大（前回１８位）

加藤 亮太（４年）

佐々木瑠希（４年）

伊藤 太雅（４年）

岡粼 樹（４年）

黒川 拓海（４年）

塩路 悠耀（４年）

東泉 大河（３年）

早稲田 蓮（３年）

久保 俊翔（２年）

スティーブン・レマイヤン（２年）

古橋 希翁（２年）

稲葉 龍矢（１年）

小島 光稀（１年）

佐藤我駆人（１年）

◆中央学院大（前回１９位）

太田 翔（４年）

工藤 巧夢（４年）

柴田 大輝（４年）

堀田 晟礼（４年）

吉田 礼志（４年）

黒谷 優（３年）

近田 陽路（３年）

坂本 駿（３年）

市川 大世（２年）

稲見 峻（２年）

林 愛斗（２年）

徳善 龍（１年）

長友 英吾（１年）

日数谷隼人（１年）

◆明大（前回２０位）

新井 晴文（４年）

尾粼 健斗（４年）

新谷紘ノ介（４年）

東原 豪輝（４年）

溝上 稜斗（４年）

吉川 響（３年）

古井 康介（３年）

堀 颯介（３年）

森下 翔太（３年）

山本 樹（３年）

大湊 柊翔（２年）

井上 史琉（１年）

土田 隼司（１年）

成合 洸琉（１年）

◆神奈川大（前回２１位）

菅野 涼介（４年）

中西 良介（４年）

中原 優人（４年）

酒井 健成（３年）

塩田 大空（３年）

志食 隆希（３年）

中野 蒼心（３年）

西坂 昂也（３年）

宮本 陽叶（３年）

大岩 蓮（２年）

近藤 大智（２年）

滝本 朗史（２年）

新妻 玲旺（２年）

上田 航大（１年）

◆東農大（前回２２位）

小島 岳斗（４年）

実井 智哉（４年）

田岡 航一（４年）

高島 侑翔（４年）

高山 匠也（４年）

原田 洋輔（３年）

深堀 優（３年）

古江 晟那（３年）

吉村 智輝（３年）

磯 光清（２年）

植月 俊太（２年）

栗本 航希（２年）

菅野 優空（１年）

渡辺 輝翔（１年）

◆山梨学院大（前回２３位）

大西 陸（４年）

高田 尚暉（４年）

徳田 秋斗（４年）

土器屋快都（４年）

村上 大樹（４年）

ジェームス・ムトゥク（３年）

塚本 陸斗（３年）

平八重充希（３年）

伊東 駿（２年）

占部 大和（２年）

ブライアン・キピエゴ（２年）

和田 瑛登（２年）

阿部 紘也（１年）

大杉亮太朗（１年）

◆東京国際大（前回予選会１４位）

大林 洸己（４年）

木村 海斗（４年）

楠木 悠人（４年）

佐藤 榛紀（４年）

冨永 昌輝（４年）

益田 郁也（４年）

大村 良紀（３年）

川内 琉生（３年）

菅野裕二郎（３年）

アモス・ベット（２年）

松田 拓也（２年）

リチャード・エティーリ（２年）

古賀 智也（１年）

小柴裕士郎（１年）

◆麗沢大（前回予選会１５位）

牛ノ濱翔汰（４年）

工藤 大和（４年）

小林 丈留（４年）

鈴木 康也（４年）

鈴木 龍星（４年）

広瀬 啓伍（４年）

東 晃成（３年）

神之田大翼（３年）

砂場 育夢（３年）

デイビッド・シュンゲヤネイヤイ（３年）

水上流輝亜（３年）

永戸敢太朗（２年）

ブライアン・キプトゥーブ・シューアキットゥ（１年）

丸山 大地（１年）

◇第１０１回箱根駅伝予選会開催要項

▽日時、コース １０月１９日午前９時３５分、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地をスタート。立川市街地を回り、国営昭和記念公園にゴールする公認コースのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）。世界陸連の世界ランク対象競技会でもある。

▽競技方法 全選手が一斉スタート。各校、１０〜１４人の登録選手の中から１０〜１２人が出場し、上位１０人の合計タイムで争う。留学生は登録２人以内、出場１人以内。上位１０校が本戦の出場権を獲得する。

▽出場資格 関東学生陸上競技連盟男子登録者で２３年１月１日〜２４年１０月６日の有効期間内に１万メートル３４分以内の公認記録を有する。

▽関東学生連合 予選会で敗退したチームの選手で編成し、本戦にオープン参加する。

◇応援に関するお願い 主催者の関東学生陸上競技連盟は、選手や観客の安全確保のため、関係者以外の一般観客やファンは、スタートから約８キロまでの自衛隊立川駐屯地内では観戦できず、沿道と国営昭和記念公園内で観戦や応援をするように呼びかけている。