サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて、「ハローキティ」と「ハローミミィ」のお誕生日をお祝いするイベントを開催!

期間限定のライブショーの上演や、ステッカー、オリジナルTシャツのプレゼントなどが実施されます☆

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「Hello Kitty 50th Anniversary in Harmonyland」第3弾

開催期間:2024年11月1日(金)〜12月31日(火)

場所:ハーモニーランド

大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて「Hello Kitty 50th Anniversary in Harmonyland」第3弾が開催されます!

第3弾となる今回は「ハローキティ」の50周年を記念し、11月1日限定で来園された方にオリジナルステッカーをプレゼント。

また、11月1日より全国のサンリオショップ・ギフトゲートにて販売中の「オリジナルデザインパスポートチケット」を持参の方には、オリジナルTシャツが「1101枚」限定でプレゼントされます☆

さらに「ハローキティ」と「ハローミミィ」のお誕生日をお祝いするイベントも実施。

11月1日から11月12日までの期間中は、未来に向かって「ずっとともだち」の願いを込めたライブショー『ハローキティ&ハローミミィ バースデーパーティー「Evergreen 〜ずっとともだち〜」』が期間限定で上演されます。

ほかにもオリジナルグッズや期間限定のフードメニューも発売予定です☆

ハローキティ50周年記念ステッカープレゼント

配布日時:2024年11月1日(金)開園時間より配布 ※なくなり次第終了

11月1日にハーモニーランドに来園された方に、限定のオリジナルステッカーをプレゼント。

「ハローキティ」をはじめとしたファミリーが勢ぞろいしたデザインが使用されています。

※配布場所は決まり次第ホームページにて発表されます

[先着1,101名限定]オリジナルTシャツプレゼント

配布日時:2024年11月1日(金)から ※なくなり次第終了

条件:サンリオショップ・ギフトゲートで販売の事前購入パスポートチケットで入園された方

配布人数:先着1,101名

「ハローキティ」の50周年を記念して、2024年11月1日より事前購入チケットで入場された方先着1,101名にオリジナルデザインのTシャツをプレゼント!

Tシャツプレゼントの条件は、全国のサンリオショップおよびギフトゲートで事前購入した「オリジナルデザインパスポートチケット」でハーモニーランドに来園すること。

50周年のアニバーサリーイヤーにちなみ、「5色」のTシャツがラインナップされ、サイズは全色ともフリーサイズです。

2024年は、「ハローキティ」と双子の妹「ハローミミィ」をはじめとしたファミリーが勢ぞろいした、アニバーサリーイヤーにふさわしい特別なデザインとなっています。

※詳細は必ずホームページを確認ください

※「サンリオピューロランド」(東京都多摩市)でも実施!詳細はサンリオピューロランドの公式ホームページを確認ください

期間限定ライブショー『ハローキティ&ハローミミィバースデーパーティー「Evergreen 〜ずっとともだち〜」』の上演

上演期間:2024年11月1日(金)〜11月12日(火)

上演時間:16:00〜

上演場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:ハローキティ、ハローミミィ、シナモロール、ディアダニエル

期間限定ライブショー「ハローキティ&ハローミミィ バースデーパーティー『Evergreen 〜ずっとともだち〜』」を上演!

「ハローキティ」と「ハローミミィ」のバースデーをお祝いする期間限定のライブショーです。

舞台は豊かな緑に包まれた森の中。

精霊たちと村人たちによる、「ハローキティ」と「ハローミミィ」の祝祭が繰り広げられます。

この地球で、人も自然もみんなが仲良くいられますように。

未来に向かって「ずっとともだち」の願いを込めたショーとなっています。

草花をイメージしたオリジナルの“グリーン”なコスチュームも必見です。

♡おもてなし♡ハイタッチグリーティング

実施日:2024年11月1日(金)〜8日(金)・11日(月)・12日(火)

実施時間:11:00〜

実施場所:プラザステージ

出演キャラクター:ハローキティ・シナモロール・クロミ

♡おもてなし♡ハイタッチグリーティングを開催!

「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」がゲストを“おもてなし”してくれます。

2021年12月まで上演した『「お・も・て・な・し」のキティカフェ』のコスチュームを身に着けて、プラザステージに登場。

「ハローキティ」たちとのハイタッチが楽しめます。

ハローキティファミリーハググリーティング

実施日:2024年11月1日(金)〜8日(金)・11日(月)・12日(火)

実施時間:14:30〜

実施場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:ハローキティ、ハローミミィ、ジョージ(パパ)、メアリー(ママ)

※キャラクターのコスチュームは変更になる場合があります

ハローキティファミリーのハググリーティングも実施!

「ハローキティ」と「ハローミミィ」に加え、「ジョージ」(パパ)と「メアリー」(ママ)も登場する「ハローキティファミリーハググリーティング」

1年ぶりに「ハローキティ」ファミリーが揃う特別なグリーティングです☆

『Hello Kitty 50th Anniversary in Harmonyland』第3弾グッズ

グッズ名・価格:

・アクリルスタンド 全6種 各1,815円(税込)

・缶バッジ(φ75)全4種 各660円(税込)

・ステッカー 全4種 各440円(税込)

・ポストカード 全5種 各220円(税込)

発売日:2024年11月1日

販売場所:園内「サンリオnakayokuショップ」

園内「サンリオnakayokuショップ」に、「ハローキティ」の50周年をお祝いするグッズが登場。

今回はキティキャッスルコスチュームの「ハローキティ」と、「パレードパラレル〜Hello Kitty 50th ver.〜」コスチュームの「ハローキティ」「ハローミミィ」のライブキャラクターグッズがラインナップされます☆

『Hello Kitty 50th Anniversary in Harmonyland』第3弾フード

商品名・価格(すべて予価):

・キティのドレスパスタ(オムペペロンチーノ) 1,500円(税込)

・キティモンブランバースデーバージョン 800円(税込)

・キティパフェバースデーバージョン 800円(税込)

・キティワッフル 800円(税込)

・アップルドリンクバースデーバージョン 800円(税込)

・カスタードチュリトス 800円(税込)

・[500食限定]ハローキティ 50th AnniversaryBox 2,500円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜12月31日(火)

セット内容:各フードセット+オリジナルデザインボックス+ノベルティカード1枚+オリジナルデザインエコバッグ1枚

※フードセットのセット内容は販売店舗によって異なります

「ハローキティ」の50周年をお祝いする期間限定のメニューが登場。

500食限定で販売する「ハローキティ50th Anniversary Box」はオリジナルデザインボックス・ノベルティカード1枚・オリジナルデザインエコバッグ1枚がつくスペシャルメニューです。

販売場所によって異なるセットメニューが味わえます☆

ほかにも「ハローキティ」と「ハローミミィ」のお誕生日をお祝いする期間限定のメニューが販売される予定です。

「ハローキティ」と「ハローミミィ」のお誕生日を思いきりお祝いできる、楽しくてハッピーなイベント!

「Hello Kitty 50th Anniversary in Harmonyland」第3弾は、2024年11月1日(金)から12月31日(火)まで、ハーモニーランドにて開催です。

