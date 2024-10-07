¡Ö18ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤²óÅú¡×°úÂà¤Î¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ê¡ÅÄ½¨Ê¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ëµ®½Å±ÇÁü¡¡TNC¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¤¬´¶¤¸¤¿ÌøÅÄÍª´ô¤È¤Î·Ò¤¬¤ê
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î10·î2ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï07Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡¢18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿Ê¡ÅÄ½¨Ê¿Áª¼ê¡Ê35¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£²áµî¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¡ÅÄÁª¼ê¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏTNC¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÊ¡¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¡ÅÄÁª¼ê¡£19Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ø°ÜÀÒ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£Ç¯8·î¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ºßÀÒ»þ¤«¤é¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÆþÃÄ½éÇ¯ÅÙ¡¢07Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¥³¥Þ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥É¤ò¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤«¤é¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¡ª¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Ïà²Æ¥Ð¥ÆÂÐºöá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿²¤ë¤³¤È¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿Ê¡ÅÄÁª¼ê¡£¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤¬¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡Ö18ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤²óÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤òÅú¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¡£¼èºà¥¯¥ë¡¼¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢9·î¤Î¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤ÎÍÍ»Ò¤äÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´¶¼Õ¤ò¸ì¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¢Æ¹¾å¤²¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÊ¡¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö½¨Ê¿¤µ¤ó¡ª 18Ç¯´Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª ¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö2017Ç¯¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÀï¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Èº£¸å¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï¡¢TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Ç10·î9Æü¤Î¸á¸å9»þ54Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡ª
¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼èºà¸åµ¡Ö¤È¤Ù¤È¤ÙÍª´©¹æ¡×¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÈÖÁÈ¤Îà¥¦¥éÏÃá¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¿ÆÍ§¡¦ÌøÅÄÍª´ô¤È¤Î±¿Ì¿Åªà·Ò¤¬¤êá
¡¡¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡ÅÄÁª¼ê¡£¿ÆÍ§¡¦ÌøÅÄÁª¼ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡¡¡ÖÏ¢Íí¤Ï¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ²ñ¤¦¤Î¤Ïµ×¡¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡£´¶¤¸Æþ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÂÎ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤È¤«µ»½ÑÅª¤ÊÏÃ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ªÁ°½Ð¤ë¤ó¡©¡Ù¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø½Ð¤ë¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ø³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤¯¤ï¡Ù¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º·òºß¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢ÌøÅÄÁª¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¡ÅÄÁª¼ê¤Î´é¤ÎÉ½¾ð¤â°ìµ¤¤ËÏÂ¤é¤¤¤À¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈà¤ÏÂç¤¤¤²ø²æ¤ò¤·¤Æ²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤«¤éCS¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇÈà¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤¤Ä´À°¤ò¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀáÌÜ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Âç»ö¤ÊÍ§¿Í¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª