¡Ö¥Þ¥ê¥ê¥ó¥â¥ó¥í¡¼¤«¡©¡×26ºÐ¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢à¶âÈ±¥»¥¯¥·¡¼¥É¥ì¥¹»Ñá¤ÇÄ¶·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö¥í¥ó¥°¤â¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤♡¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¦ÎÓ¤Ï¡¢¡Ö½é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØPRODUCERS¡Ù¸ø±é¥¹¥¿¡¼¥È¤Þ¤Ç1¥ö·î ·Î¸Å¤ÎËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶âÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¡¢¶»¸µ¤¬¥¶¥Ã¥¯¥ê¤È³«¤¤¤¿Çò¤¤¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤òÆ²¡¹¤ÈÃå¤³¤Ê¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥ê¥ó¥â¥ó¥í¡¼¤«¡©¡×¡Ö¥í¥ó¥°¤â¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤♡¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤â¤¦¥á¥í¥á¥í¥á¥í¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤♡¶âÈ±¤â»÷¹ç¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¦ÎÓ¤Ï¡¢11·î8Æü¤è¤êÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë茺ÅÄ¿òÍµ¤È¿À»³ÃÒÍÎ¤ÎW¼ç±é¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØPRODUCERS¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¦¡¼¥éÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£