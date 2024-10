ILLIT最新ミニアルバム『I′LL LIKE YOU』トラックリストを公開！タイトル曲も発表

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■ILLITの2nd Mini Album『I’LL LIKE YOU』タイトル曲は「Cherish (MyLove)」

ILLITが、10月7日0時、2nd Mini Album『I’LL LIKE YOU』のトラックリストを公式SNSで公開。タイトル曲が「Cherish (MyLove)」であることが発表された。

『I’LL LIKE YOU』にはタイトル曲「Cherish (MyLove)」を含め、アルバムと同名の収録曲「I’ll Like You」「IYKYK (If You Know You Know)」「Pimple」「Tick-Tack」の計5曲が収録される。

「Cherish (MyLove)」は、“君の気持ちが気になるけれど、それよりも君のことが好きな私の気持ちが大切だ”というILLITの堂々とした魅力を表現。後悔のないよう、自分の感情に従って動くことが最も大切だという少女の姿が歌詞に投影されている。

タイトル曲以外も、今この瞬間に没頭する少女が親しくなりたい相手に出会い、周りの人々との関係の中で悩みながらも、結局自分の心を信じて“君”にまっすぐなILLITの率直ながらも自由でハツラツとした表情を楽しむことができる。

トラックリストのデザインイメージの青い芝生にキックボードが置かれた背景は、ILLITの自由奔放で純粋な表情を思い出させる。可愛らしく、各曲の個性を反映したフォントデザインにも注目だ。

ILLITはチームのアイデンティティを表現したブランドフィルムを皮切りに、「WITH」「TO」「BETWEEN」の3つのバージョンのコンセプトフォトとフィルムを公開している。13日にはハイライトメドレーが公開される予定だ。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース情報

2024.10.21 ON SALE

MINI ALBUM『I’LL LIKE YOU』

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp