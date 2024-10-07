東証グロース（大引け）＝売り買い拮抗、コラボスがS高 東証グロース（大引け）＝売り買い拮抗、コラボスがS高

7日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数269、値下がり銘柄数282と、売り買いが拮抗した。



個別ではコラボス<3908>がストップ高。シェアリングテクノロジー<3989>、日本情報クリエイト<4054>、ＩＮＴＬＯＯＰ<9556>など4銘柄は年初来高値を更新。ＡＬｉＮＫインターネット<7077>、ネットスターズ<5590>、アスア<246A>、ＭＦＳ<196A>、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>は値上がり率上位に買われた。



一方、タイミー<215A>、ＲＯＸＸ<241A>、キッズスター<248A>、ミラタップ<3187>、データホライゾン<3628>など8銘柄が年初来安値を更新。Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、データセクション<3905>、モダリス<4883>、サイバー・バズ<7069>、イシン<143A>は値下がり率上位に売られた。



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