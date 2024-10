by Tim Bartel看板タイトル「アサシン クリード」シリーズの続編の炎上や発売延期などで株価の低迷に苦しむフランスの大手ゲーム会社・Ubisoftの創業者一族が、中国のIT大手であるTencentと、Ubisoftの買収を見据えた協議を進めていることが報じられました。これにより、直近1年で市場価値が半減していたUbisoftの株価が一時33%上昇しました。

Tencent, Guillemot Family Are Said to Consider Buyout of Ubisoft - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-04/tencent-guillemot-family-are-said-to-consider-buyout-of-ubisoftUbisoft shares skyrocket after report Tencent, Guillemot family considering buyouthttps://www.cnbc.com/2024/10/04/ubisoft-shares-skyrocket-after-report-tencent-guillemot-family-considering-buyout.htmlBloombergは2024年10月4日に、Ubisoftの創業者であるイヴ・ギユモCEOが、持株会社のGuillemot Brothersを通じて、TencentによるUbisoftの買収を含めた選択肢を検討していると報じました。関係者の話によると、アドバイザーとの協議内容には、Ubisoftの株式の非公開化に向けた提携も盛り込まれているとのこと。同社の年次報告書には、2024年4月末の時点でTencentがUbisoftの純議決権の9.2%を、ギユモ家が約20.5%を保有していることが記載されていました。この報道を受けて、Ubisoftの株価はフランスの株式市場で一時33%値上がりしました。これは、同社が1996年に株式を公開して以来最大の上昇率でした。Ubisoftはヨーロッパ屈指のゲーム会社ですが、大作ゲームの不振や経営体制に対する投資家の不信感により、先行きが不透明となっています。同社は2024年9月に、8月にリリースした「スター・ウォーズ 無法者たち」の売上が予想より振るわなかったことを受けて、「アサシン クリード シャドウズ」の発売を2024年11月15日から2025年2月14日へと3カ月延期することを発表していました。これにより、ホリデーシーズンまでに同作を市場投入することが不可能となりました。Ubisoftはまた、2025年度の純受注(Net Bookings)の見通しを約19億5000万ユーロ(約3180億円)に引き下げました。これは、2024年度の23億2000万ユーロ(約3780億円)を約15%下回っています。by Linda Rain 714こうした経営の不振に投資家は不満を募らせており、物言う株主として知られるAJ Investmentsは2024年9月に、Ubisoftの身売りを要求する提案に株主の10%の支持を取り付けたと発表していました。UbisoftとGuillemot Brothersの広報担当者は、Bloombergの取材に対してコメントを控えました。また、Tencentの担当者は休暇中のためコメントの要請に応じられませんでした。