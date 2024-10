tdiは、上新電機に対して、生成AIソリューションのKWAシリーズを導入しました。

tdi「生成AIソリューションのKWAシリーズ」導入

tdiは、上新電機に対して、生成AIソリューションのKWAシリーズを導入。

今回の導入により、上新電機社内の各種業務および店舗業務の効率化とITサポートの利便性向上を図ります。

<導入の概要>

上新電機は、関西・東海・関東・北信越を中心に、家電専門店「Joshin(ジョーシン)」を展開、ECサイト「Joshin webショップ」を運営しています。

今回、文章作成やデータ整理などの事務作業、また店舗における接客業務を中心とした各種業務の効率化を図るため、生成AIを使ったtdiのKWAシリーズのうち、以下3つを導入し、全社での運用を開始しました。

・KWA アドバイザー

・KWA サーチ

・KWA QAチャット

KWAシリーズの導入により、メールや議事録といったテキスト作成やExcelでのデータ集計作業、各店舗からの問い合わせ対応などの業務効率化を実現しています。

また、店舗内においてはKWAシリーズが導入されたPDA端末(店舗でのお客様との商談等に利用する携帯端末)で音声入力を使用することで、お客様と商談する際に必要な情報をスムーズに取得でき、接客時の対応力向上に貢献しています。

<KWAとは>

tdiが提供する「KWA」(Knowledge Worker Assistant、読み:ナレッジワーカーアシスタント)は、業務効率化と顧客対応力向上を目的とし、tdiにて開発した生成AIソリューションシリーズの名称です。

Azure OpenAI Serviceを活用しています。

・KWA アドバイザー:お客様専用の対話型AI

テンプレート機能により、だれでもすぐに利用可能な最新のGPT-4oを活用した対話型AI

・KWA サーチ:GPTによるベクトル化高精度検索ソリューション

登録コンテンツ(社内文書・マニュアル・Web等)を意図通りに検索

・KWA QAチャット:GPTによる高精度の回答を提供するチャットサービス

面倒なAI学習不要ですぐ使用でき、お客様の情報のみから回答

詳しくは以下、各製品ページを確認してください。

・KWA アドバイザー

https://www.tdi.co.jp/solution/kwa-adviser

・KWA サーチ

https://www.tdi.co.jp/solution/kwa-search

・KWA QAチャット

https://www.tdi.co.jp/solution/kwa-qa-chat

*Excel、Azureは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 業務効率化を実現!tdi「生成AIソリューションのKWAシリーズ」導入 appeared first on Dtimes.