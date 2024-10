勝つための本質的なポイント！「優秀なサラリーマンより、専業主婦が投資で勝てる理由」北川 博文著

織姫は、相場業界47年 元ジャスダック上場企業ひまわり証券の代表取締役社長 北川 博文氏の投資ノウハウを提供するウェブ学習講座、北川流投資術を運営しています。

織姫は、相場業界47年 元ジャスダック上場企業ひまわり証券株式会社の代表取締役社長 北川 博文氏の投資ノウハウを提供するウェブ学習講座、北川流投資術を運営。

10月7日(月)からの5日間、無料公開を行っています。

タイトル: 優秀なサラリーマンより、専業主婦が投資で勝てる理由

著者 : 北川 博文

【投資初心者の9割が負ける? その理由は〇〇を見るからだ】

「株式投資を始めたけど、全然うまくいかない」

「どうして周りの人は儲けているのに、自分は損ばかり?」

こんな悩みを抱えていませんか?

多くの投資初心者が、最初の数か月で挫折し、「もう二度とやりたくない」と感じるのが現実です。

実際、初心者投資家の9割が負けていると言われています。

市場は知識と資金力を持つプロたちの戦場…。

何も知らずに挑むのは、無防備に戦場に出るのと同じです。

これでは勝てるはずがありません。

多くの人が、相場の波に翻弄され、損失を繰り返し、「なぜ自分だけが…」と悔しさを募らせているのです。

この書籍『優秀なサラリーマンより、専業主婦が投資で勝てる理由』では、勝つための本質的なポイントをわかりやすく解説しています。

株式投資初心者に向けた内容を詳しく解説。

・株式の仕組み

・PL/BSシートの理解

・投資におけるメンタルマインド

・4つのチャートで実際にトレード

・生徒からのお悩み相談

あなたがこの本を読めば、高確率で勝てる投資家になれると保障します。

本書では、実際に私が生徒から受けた質問に対する回答も提供します。

それでは、勝てる投資家へ向けて準備を進めていきましょう。

【著者】

北川 博文は、45年以上金融業界で活躍し、数々の予測を的中させてきたプロの投資家。

彼の実践的なアドバイスをもとに、あなたも高確率で勝てる投資家に生まれ変わることができます。

【本書の内容】

はじめに

第1章 9割の投資家は負ける

・初心者投資の失敗エピソード

〇情報不足が原因

〇感情のコントロール

・投資はギャンブルではない

●行動心理のコインゲーム

第2章 大航海時代の東インド会社

・株式投資の誕生エピソード

・株式投資の仕組み

〇株主と企業はパートナー

〇配当とご当地グルメ

第3章 証券口座を開設しよう

・証券会社の選び方

・口座の種類と特徴

・口座開設の手順

●楽天証券とSBI証券がおすすめな理由

第4章 投資で勝つための戦略

・株式投資の美人コンテスト:あなたは誰を選ぶ?

・会社の財布状況を知る

〇PL:損益計算書

〇BS:貸借対照表

・新聞・テレビの報道は鵜呑みにしない

第5章 テクニカル分析は4つだけ

・キタサンロジック

・移動平均線

・一目均衡表

・ストキャスティクス

・MACD

第6章 しぶとく生き残る、ハイエナ戦法

・卵は1つのカゴに盛らない

※少額投資の運用例

・長期戦のススメ

第7章 税金でやることは簡単

・株式投資にかかる税金

・おばあちゃんでも出来る確定申告

・節税でお金を残す

第8章 キタサン流、心の整え方

・感情に左右されない投資のコツ

・ヒトの心は極端に動く

・メンタルマネジメント

第9章 成功する投資家の習慣

・有名な投資家の言葉

・心の準備はできているか?

・常に情報をアップデートする

第10章 生徒からのお悩み相談

Q 早くから収益化するコツは?

Q トレードは1日中パソコンに張りつく必要はある?

Q 株式、債券、投資信託の違いは?

Q FXのように大損が出ることはありますか?

Q おすすめの証券口座はありますか?

Q 最初の資金はどのくらい必要なのでしょうか?

Q 株価はどのような要因で変動するのでしょうか?

Q ウォーレンバフェツトが買った株を買うべき?

Q 株式投資で利益が出た場合の税金は?

Q 悪質な投資詐欺に対する警戒はどうすればいい?

おわりに

●投資初心者が覚えるべき50の用語集

