「よしもとタレント」を活用した採用方法を提案！CEOオンライン『メッセナゴヤ2024』出展

よしもとタレントと企業経営者との対談動画配信サイト『CEOオンライン』が、2024年10月30日(水)〜11月1日(金)にポートメッセなごやにて開催される『メッセナゴヤ2024』に出展。

同社ブースでは、「求人広告を出しても応募者が集まらない」「若い世代の採用がうまくいかない」など、採用にお困りの経営者、人事担当者に「よしもとタレント」を活用した採用方法を提案してもらえます。

実際に『CEOオンライン』にご出演いただきました都内物流企業様では、応募者が年間2名から1か月で62名に急増するなど、採用に繋がった実績が多数あります。

また、代理店募集も随時行っています。

■概要■

会期 : 2024年10月30日(水)〜11月1日(金)

会場 : ポートメッセなごや 第1展示館(名古屋港金城ふ頭)

会場アクセス | 異業種交流展示会 メッセナゴヤ2024 名古屋

( https://www.messenagoya.jp/access )

会場時間 : 午前10時〜午後5時

オンライン開催: 2024年10月15日(火)10時〜11月29日(金)17時

入場料 : 無料

主催 : メッセナゴヤ実行委員会 メッセナゴヤ2024

ホームページ : https://www.messenagoya.jp/

■『CEOオンライン』について

CEOオンラインは、よしもとタレントを起用した動画配信サービスです。

中小企業の経営者様と、よしもと芸人の対談動画を公式YouTubeチャンネル及び公式Webサイトで配信します。

面接希望者が増加した実績も多数あります。

出演タレントは、企業イメージ・経営者様の好み・動画制作の目的等によって選べます。

完成動画は自社サイトへのご掲載等、2次利用も可能です。

CEOオンライン

