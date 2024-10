旅行者への食のおもてなしを学ぶ！北海道観光機構「食の多様化シンポジウム」

北海道観光機構は、国内で増えるベジタリアン・ヴィーガンやムスリム、食物アレルギーなどの旅行者が自由に楽しめる北海道にしていくために「食の多様化」の認知拡大を目指して、宿泊事業者、飲食事業者、観光事業者向けに、北海道の食のおもてなしスタイルをトークする「食の多様化シンポジウム」を10月23日(水)・11月6日(水)に開催します。

北海道観光機構「食の多様化シンポジウム」

北海道観光機構は、国内で増えるベジタリアン・ヴィーガンやムスリム、食物アレルギーなどの旅行者が自由に楽しめる北海道にしていくために「食の多様化」の認知拡大を目指して、宿泊事業者、飲食事業者、観光事業者向けに、北海道の食のおもてなしスタイルをトークする「食の多様化シンポジウム」を10月23日(水)・11月6日(水)に開催。

●1回目(飲食事業者様・観光事業者様・宿泊事業者様向け)

1. テーマ

多様化する食へのニーズ!日本と海外での旅行者対応の違いについて

2. 開催日時

2024年10月23日(水) 15:00〜16:00 (会場参加とオンラインのハイブリッド開催)

3. シンポジウム内容

(1)食の多様化の対応が進んでいる推進国の受入状況

(2)各分野においての旅行者のニーズ

(3)日本に求められる受入体制

(4)参考となる受入整備の実例紹介

(5)質疑応答

4. 会場

(1)会場参加 :北海道経済センター(8階第3会議室)

札幌市中央区北1条西2丁目

(2)オンライン参加:ZOOM ウェビナー

5. 定員

会場参加のみ定員あり 30名様

6. 参加申し込み締切

2024年10月22日(火) 17:00まで

●2回目(宿泊事業者様向け)

1. テーマ

広がる食の多様化。

宿泊先での食事マナーや対応策・サービス向上に向けて

2. 開催日時

2024年11月6日(水) 15:00〜16:00 (オンライン開催 ※ZOOM ウェビナー)

3. シンポジウム内容

(1)海外旅行者の食の多様化について

(2)海外旅行者の宿泊先に求めるニーズ

(3)参考となる宿泊先実例

(4)今後必要となる受入体制づくり

(5)質疑応答

4. 参加申し込み締切

2024年11月5日(火) 17:00まで

参加費 :ともに無料

パネリスト:食物アレルギー対応スペシャリスト 田ケ原 絵里(たがはら えり)氏

ベジタリアン・ヴィーガン対応スペシャリスト 安藤 夏代(あんどう なつよ)氏

ムスリム対応スペシャリスト 須見 ウィディア(すみ うぃでぃあ)氏

