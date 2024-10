磯山さやか・田所あずさよるトークセッション！首都圏の台所 茨城をたべよう収穫祭 〜いばらき魅力まるごと出張所〜

茨城県は、“美味しさ&楽しさ”をまるごとギュっと詰め込んだ魅力発信イベント『首都圏の台所 茨城をたべよう収穫祭 〜いばらき魅力まるごと出張所〜』を、2024年10月26日(土)・27日(日)の2日間、大井競馬場「ウマイルスクエア」で開催します。

首都圏の台所 茨城をたべよう収穫祭 〜いばらき魅力まるごと出張所〜

茨城県は、“美味しさ&楽しさ”をまるごとギュっと詰め込んだ魅力発信イベント『首都圏の台所 茨城をたべよう収穫祭 〜いばらき魅力まるごと出張所〜』を、2024年10月26日(土)・27日(日)の2日間、大井競馬場「ウマイルスクエア」で開催。

“茨城の美味しさ”をその場で楽しめるグルメブースや、その美味しさをご自宅に持ち帰れる“いばらきマルシェ”、そして収穫体験などの体験コーナーや県観光PRコーナーを用意。

計120以上のブースが出店し、本県をまるごと楽しめる2日間となっています。

また、初日の10月26日(土)は、オープニングイベントとして茨城県出身の磯山さやかさん、田所あずささんが特別ゲストとして登場!

大井川和彦県知事とのトークセッションを開催、本県の魅力をPRします。

さらに、16:30からは2020-2021〜2023-2024の4年連続「全国の行ってみたいイルミネーションランキング」(WalkerPlus調べ)で第1位に輝いた東京メガイルミ(大井競馬場イルミネーション)も無料で楽しめます。

本事業はエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を目的とする事業です。

■『茨城をたべよう収穫祭』開催概要

[1]開催日時

2024年10月26日(土)・27日(日)各日11:00〜18:00

※東京メガイルミの営業時間は各日16:30〜21:00(最終入場20:00)

[2]会場

大井競馬場「ウマイルスクエア」

https://www.tokyocitykeiba.com/guide/facilities/umile_square/

「大井競馬場」案内図

[3]主催

茨城県

[4]後援

品川区/いばらき食の魅力発信協議会

[5]オープニングイベント

10月26日(土)12:00から、大井川和彦県知事と特別ゲストの磯山さやかさん(タレント)田所あずささん(声優/アーティスト)によるトークセッションをお届けします。

【特別ゲスト】磯山さやか&田所あずさ

大井川和彦 茨城県知事

[6]イベントに関する問い合わせ先

茨城県 営業戦略部 販売戦略課

【担当】 塙/杉山

【TEL】 029-301-3945

【E-mail】 hanryu4@pref.ibaraki.lg.jp

◎主なグルメブース・マルシェブース

<グルメブース>

メニュー:常陸牛串焼き

出店者 :クックバーン

メニュー:釜揚げしらす丼・鹿島灘はまぐり焼き

出店者 :鹿嶋市水産資源活用推進委員会

メニュー:あんこう料理

出店者 :あんこうの宿まるみつ旅館

メニュー:いばらきのクラフトビールが大集合

出店者 :木内酒造ほか(いばらきクラフトビール研究会)

<キッチンカー>

メニュー:栗モンブラン

出店者 :和栗や

メニュー:常陸の輝きとんかつ弁当

出店者 :とんかつ憲進

メニュー:メロンまるごとクリームソーダ

出店者 :酒趣SYU-SYU

<マルシェブース>

メニュー:新鮮野菜・米

出店者 :晴れ晴れファーム、JAつくば ほか

メニュー:干し芋

出店者 :圷ほしいも、照沼商店 ほか

メニュー:栗菓子等

出店者 :ナガタフーズ

※この他にも美味しいお店が目白押しで計120以上のブースが出店します!詳しくは公式ホームページ【 https://ibaraki-shukakusai.com/ 】より「出店ブースの紹介」を確認してください!

常陸牛ロースステーキ串

釜揚げしらす丼

あんこう鍋

いばらきのクラフトビール

茨城県産紅はるかの干し芋

メロンまるごとクリームソーダ

◎主な体験イベント企画

<逆バンジー>

竜神大吊橋のバンジージャンプをイメージした逆バンジーに挑戦

<ハロウィンイベント>

ハロウィンの季節を先取り。

子供用のハロウィン衣装も準備予定

<収穫体験>

茨城県は農業大県。

大井競馬場にミニ農場が登場。

収穫体験を!

<鹿島アントラーズコーナー キックターゲット>

キックターゲットへのチャレンジ。

シュートを決めよう!

<キャンプ体験>

茨城はキャンプ王国。

大井競馬場でキャンプグッズ体験

※他にも、そば打ち体験、バーチャルサイクリング、eスポーツなど楽しい体験コーナーがたくさんあります!

逆バンジー

ハロウィンイベント

収穫体験

キックターゲット

※画像はすべてイメージです

《出店者一覧》

【キッチンカー】

<K-1|和栗や>

栗本来の美味しさを提供する唯一無二の和栗専門店のスイーツ

<K-2|KAMOTE FANTASY>

パリッと皮まで美味い!秘伝の自家製ダレにデカい唐揚げ!

<K-3|朝日堂>

にんにくをあらけずりした自家製のたれをたっぷりつけた串焼きです。

<K-4|麺工房あおきや>

つくば市産小麦粉ユメシホウを使用した自家製麺つくば焼きそば

<K-5|hao>

是好醤使用のにんにくハラミやきそば

<K-6|laugh&rough>

かすみがうら市産の梨のピューレを使ったフードとドリンク

<K-7|とんかつ憲進>

茨城県が誇るブランド豚「常陸の輝き」で作るとんかつ弁当

<K-8|サザコーヒー>

しあわせは香りから。

サザコーヒーは「香り」に着目した買付、焙煎加工し、至極の一杯を提供します。

<K-9|酒趣 SYU-SYU>

名物 メロンまるごとクリームソーダ

<K-10|ALADDIN>

本場の料理人がつくるトルコケバブと茨城産野菜の絶妙コラボ

<K-11|frifri>

フライドポテトの概念を変える「ジャパニーズフリッツ」

<K-12|有限会社水戸っこ亭>

茨城県産の食材を取り入れた弁当

<K-13|Ali’s kebab>

茨城県産野菜を使ったドネルチキンケバブサンド

<K-14|トゥインクルフード>

水戸黄門様由来のれんこん入りもちもち麺に温泉卵とつくば鷄の唐揚げで親子焼きそば

<K-15|Yachiyo’s kitchen>

八千代町の特産品さつまいもを使用した濃厚すぎるスムージー&プリン

<K-16|行方市>

ねっとり食感の濃密で甘い焼き芋

<K-17|kasamarron cafe(カサマロンカフェ)>

笠間で栗の栽培から手掛ける農家だからこそできる贅沢な栗のスイーツを提供します

<K-18|ロコロコキッチン>

大洗港で水揚げされた大洗しらす丼

<K-19|Sinamonn kitchen>

地元の食材を使ったシフォンケーキ、ローストビーフ丼

<K-20|ペリュトンフルフル>

鉾田市のブランド豚「まごころ豚」を使用した漢メシ

<K-21|ペルー料理 わんかよ>

黒毛和牛と地産地消の野菜を炒めた「ロモ・サルタード」

<K-22|株式会社明治>

明治チョコレート効果を使用したドリンク

<K-23|キリンビール>

ほしいも公式飲料の午後の紅茶 レモンティーとほしいも販売業者との連携

<K-24|木内酒造(BAR BUS)>

木内酒造のバーカウンター付きバスでクラフトビール

【グルメブース】

<G-1、G-2|鹿嶋市>

鹿嶋のうめぇ〜をお届け!大玉で高級「鹿島灘はまぐり」新ブランド「常陸乃国しらす」

<G-3|あんこうの宿まるみつ旅館>

鍋-1グランプリ2連覇の宿、あん肝もつ煮

<G-4|クックバーン>

茨城県のブランド和牛「常陸牛」のロースステーキ

<G-5|株式会社アオイ>

イベント限定販売の常陸牛メンチカツ、笠間の栗コロッケ

<G-6|龍神家>

地元の地元の農産物にこだわった地産地消の料理でおもてなしを

<G-7|絆食品>

郷土料理であるあんこう鍋をアレンジした海のフォアグラあんこう肝鍋

<G-8|かじま>

全国コロッケフェスティバルでグランプリを獲得した本ずわいがに入りコロッケ

<G-9|フラージュ・ヴェール>

北茨城市産ブランド牛『雨情の里牛』で作る雨情の里牛ハンバーガー

<G-10|常総やきそばのぼり会>

ハートチップルがまるで肉のようなやきそば、味変もあります

<G-11|常陸國しゃぶしゃぶ実行委員会>

オリジナルの味噌だれで、肉本来の旨味を最大限に引出し野菜との相性抜群

<G-12|二幸カリー>

ビリヤ二・オニオン・ブロス

<G-13|ツマギアンズ>

シン・かしまし豚丼〜最強のアントラーズサポーター応援メシ〜

<G-14|ヨシムラミート>

肉屋の厳選したお肉を是非ご賞味ください。

<G-15|Casual Dining Ebi>

干し芋をラム酒で熟成させた新感覚のチーズケーキを是非ご賞味ください

<G-16|鹿島菓匠 丸三老舗>

文政5年より営業、あんドーナツを販売します。

<G-17|ゆうゆう農園>

龍ケ崎市の焼き芋、干し芋

<G-18|和饗エコファーム株式会社>

干し芋、焼き芋、お米、焼酎

<G-19|イトウ製菓株式会社>

イベント用オリジナルフレーバー『プレッツェル』販売。

購入者先着順で茨城県産さつまいもパウダー使用「おいも丸」プレゼント。

<G-20|牛久シティホテル/旬彩や>

牛久で栽培したさつま芋を熟成させ、焼き芋をまるごと使った濃厚アイス

<G-21|江口屋醸造所>

かすみがうら市の地ビールと焼き栗

<G-22|キムチのカワシマ>

茨城県産の野菜を使用したこだわりのキムチで作る豚キムチ焼きそば

<G-23|瑞穂牛キッチンCOWCOW>

自社農場で育った瑞穂牛カットステーキ

<G-24|ミート・デリカ なかじま>

茨城県産ローズポークを使用したコロッケ、メンチカツ

<G-25、G-26|からあげ専門店鳥◯(とりまる)>

からあげグランプリ2年連続金賞受賞のからあげ

<G-27、G-28|方波見牧場(鉾田ハム)>

“放牧育ち”希少なデュロック豚のハムプレート

<G-29|朝日堂>

茨城県産のモツと野菜を使用した人気の塩ホルモンラーメンです。

<G-30|高橋肉店>※26日のみ

手作りにこだわり、愛情を込めて作った「龍ケ崎コロッケ」

<G-33|出張 いばらき地酒バー>

“関東屈指の酒処”茨城県の地酒が集結!豊かな五つの源流のもと、数多くの酒蔵による個性豊かなお酒がいっぱい。

茨城の魅力を楽しめます。

<G-34、G-35|いばらきクラフトビール研究会>

茨城のクラフトビールを一堂に楽しめます。

【マルシェブース】

<M-1|圷ほしいも直売所>

干し芋を油・添加物を使用しないで、美味しさそのままをプレス焼きした、パリパリ新食感スイーツ!

<M-2|田舎はちみつあかぼっけ>

月ごとに搾りわけた7種類の天然生はちみつ。

携帯するスティックハニー

<M-3|オミタマヨーグルト>

茨城県内一の酪農のまち小美玉市の濃厚ヨーグルトやなめからプリンを販売します。

この機会にぜひ!

<M-4|一般社団法人 小美玉観光協会>

バウムクーヘン、クッキー、焼き菓子、米菓

<M-5|小美玉市認定農業者協議会>

ニラ、サツマイモ、ほうれん草、ごぼう、枝豆、柿、豚肉、鶏卵、焼き栗

<M-6|小美玉市商工会青年部>

干し芋、レンコン、レンコンバウムクーヘン、いばらき組子

<M-7|結城市>

茨城県立鬼怒商業高等学校

結城市特産品、甘さ抜群のトウモロコシを原料とするアイス、ジェラートとゴーフレット等の販売

<M-8|笠間市>

日本一の栗産地 笠間市から栗菓子、栗のお茶、栗カレーなど様々な栗商品をお届けします

<M-9|一般財団法人 笠間市農業公社>

日本一の栗産日本一の栗産地・笠間の新栗をおいしく焼き上げました。

旬の味をぜひご賞味ください。

<M-10|ナガタフーズ>

すいーとぽてと、すいーとまろん、紫すいーとぽてと、大根出汁醤油、等

<M-11|うしくグリーンファーム株式会社>

さつま芋紅はるか詰め放題 富士の夢使用出来立てワイン&ノンアルコールワイン的なぶどうジュース

<M-12|フェルミエ那珂>

シン・いばらきメシにも出店した那珂市の農産物を使用したカタラーナなどを販売します♪

<M-13|蓮実麺業>

生ラーメン、生うどん、生そば、オリジナル調味料、乾麺

<M-14|缶詰の高木商店>

旬のさば・いわしの缶詰

<M-15|中嶋商店>

凍(しみ)こんにゃく。

湿気を避けると50年以上保存できると言われている食物繊維が豊富な保存食です。

<M-16|野菜ソムリエの店 マンマカフェ、ひたちの納豆屋 菊水食品>

・野菜ソムリエの店 マンマカフェ

茨城県産ドライフルーツ、ジャム、クラフトコーラシロップ、焼き菓子

・ひたちの納豆屋 菊水食品

日立の納豆専門店、「どらい納豆」

<M-17|有限会社石井商事/暦ノ物語>

奥久慈の花蜜、ハーブ加工品

<M-18|新井笑店>

若手農家魂!さつまいも+うしく河童シリーズ+新鮮野菜=#牛久しか勝たん

<M-19|ほしいもBASE TAKASHIYA>

半生のような柔らかい干し芋

<M-20|霞ノレンコン>

有機肥料たっぷりで愛を込めて育てています!環境にやさしい いばらきみどり認定取得。

<M-21|照沼>

茨城県産の紅はるかの干し芋

<M-22|東海村>

日本一の生産地域の「『ンまい』ほしいも」

<M-23|行方市>

ブリュレ

<M-24|JA水戸青年部>

若手生産や生産する野菜や6次加工している米粉商品

<M-25|大子町振興公社>

りんご園オリジナルのアップルパイなど

<M-26|つくば市農業協同組合、馬の恵ファーム>

・つくば市農業協同組合 ※26日のみ

つくば市産の新鮮で、安心・安全な野菜を販売します。

・馬の恵ファーム ※27日のみ

引退後の競走馬達の馬糞堆肥で作られた野菜

<M-27|茨城県立農業大学校、晴れ晴れファーム>

・茨城県立農業大学校 ※26日のみ

農業大学校の学生が育てた、新鮮な野菜と新米をお届けします。

・晴れ晴れファーム ※27日のみ

旬の水戸野菜販売、バターナッツカボチャのハロウィンペイント体験

<M-28、M-29|いばらき農業アカデミー 女性農業経営者講座受講生>※26日のみ

丁寧に育てた野菜(レンコンやキャベツ等)やお茶を販売します。

【市町村ブース】

<S-1|筑西市>

採れたて新鮮野菜や甘い果実など筑西の特産品をお届けします!!

<S-2|稲敷市役所>

浮島レンコン、あずまミルキークイーン(お米)、トマト、佃煮、カボチャパイ、みそ、ジャム等

<S-3|坂東市>

ねぎ、きゅうり、なす、煎餅、さしま茶ペットボトルなど

<S-4|古河市>

バラで有名な古河。

麗しバラで有名な古河。

麗しいバラと野菜、おいしすぎる焼菓子がたくさん☆すべて古河産。

<S-5|河内町>

町の特産物、かわちイルミネーションの紹介

<S-6|小美玉市>

パンフレット配布やゆるキャラPRを行います

<S-7|ひたちなか市農政課>

日本屈指のほしいもの名産地!ひたちなか市のほしいも

<S-8|ひたちなか市お土産品「SHIO_KAZE」>

パッケージを磨き上げ、生まれ変わったひたちなか市の新お土産品「SHIO_KAZE」の販売

<S-9|県北振興局>

常陸国ロングトレイルと茨城県北地域おこし協力隊の活動を紹介します

<S-10|北茨城市観光協会>

北茨城市の観光情報をお届けします

<S-11|大子町>

国名勝「袋田の滝」をはじめとした大子町の観光情報を紹介。

<S-12|藤田観光りんご園>

旬真っ只中のりんごで作ったアップルパイ

<S-13|美浦村観光協会>

美浦村の観光PRと特産品・美浦村マスコットキャラクターグッズの販売

<S-14|茨城空港>

シンプル&コンパクト!羽田空港には無い茨城空港の魅力をPR!

<S-15、S-16|Fry to Fly Project スカイマーク>

スカイマークによるPRブース。

揚げ物油から航空燃料ができるまでの過程をVRで確認してください!

<S-17|古着屋はるばる>

タイで買い付けた上質な古着

<S-18|観光誘客課>

茨城県の観光PRをします

<S-19|観光戦略課(DC室)>

いばらき若旦那の紹介を中心にPRします。

<S-20|水産庁(さかなの日)>

「さかなの日」、Fish-1、MEL展示,展示によるクイズ、アンケート、ノベルティ配布

<S-21、S-22|雪印メグミルク株式会社>

骨ウェーブによる「骨の健康度チェック」無料測定会を実施します

<S-23、S-24|株式会社カスミ>

マスコットキャラクターを使いながら、サンプル提供やレジ打ち体験、マスコットのシューティング。

<S-25|牛久市>

まちの魅力や特産品、観光情報をお届けします

<S-26|かすみがうら市>

かすみがうら市ふるさと納税返礼品を紹介します

<S-27|土浦市>

生産量日本一のれんこんなど土浦市の特産品をPRします

<S-28|茨城県龍ケ崎市>

龍ケ崎の特産・工芸品を紹介!マスコットキャラクター「まいりゅう」のグッズ販売あり!

<S-29|茨城町>※26日のみ

干し芋のお菓子、干し芋、メロン、たがね餅など

<S-30|市川蓮根>※26日のみ

2022年・2022年れんこんグランプリ最優秀賞のれんこん

<S-31|AGRI BATON PROJECT>※26日のみ

絵本の読み聞かせ、エコバッグをお野菜スタンプで作ります、等

<S-32|利根町>

利根町のPR及び特産品、観光協会のグッズ販売、等

<S-33|JAグループ茨城>

旬の茨城県産農産物の販売

<S-34|いばらき食の魅力発信協議会>

これまで取り組んできた県産農林水産物の魅力発信などについてPRします

<S-35、S-36|下妻市役所農業政策課>

下妻産 最高金賞受賞した恵水梨

<S-37|石岡市>

石岡市内で栽培されて有機野菜(JAS取得)

<S-38|つくばみらい市>

つくばみらい市産の『うまい米』、米加工品、菓子、等

<S-39|桜川市>

桜川市の農産物や農産加工品

<S-40|境町>

朝どれ新鮮野菜、米どころならではの煎餅等、境町の名産品

<S-41|道の駅ひたちおおた>

自慢の手作りチーズや地酒に加え、常陸秋そば発祥の地から、手軽に味わえる生そばを用意!

■会場レイアウト

会場案内マップ

