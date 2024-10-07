¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ´À¤À¤¯¤Ë¡¦¡¦¡¦¡×31ºÐ¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¡¢à¿ä¤·³è¡õ¾È¤ì2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥á¤¬È¿¶Á¡Ö¼ê¤¬À¨¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥¢¥¤¥É¥ë¡©¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè(31)¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¿ä¤·³è¡õ¾È¤ì2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥á¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÖÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤Í¤❤️ºòÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ ¶ÛÄ¥¤·¤Æ´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦·îÂÅ·²»¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥Á¥§¥¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë»ÖÅÄ¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤Ç¥Ï¡¼¥È¤Î·Á¤Ë¤Þ¤Ç°Õ¼±¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¼ê¤¬À¨¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥Æ¥ì´é¤Ç ¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÊ¸ÌÌ¤«¤éÇ®°Õ¤¬°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤Æ»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊ¬¤«¤ë¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÈ¾Ê¬¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥¢¥¤¥É¥ë¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£